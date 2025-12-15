Ελβετικό φράγκο: Τα βασικά σημεία της τροπολογίας που ψηφίζεται την Πέμπτη

Την Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με την μορφή τροπολογίας που θα ενταχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η ρύθμιση, η οποία βασίζεται στην μετατροπή των εν λόγω δανείων σε ευρώ με έμμεσο haircut, προέκυψε μετά από συνεννόηση και αρκετές παρατηρήσεις από τις δύο πλευρές, υπουργείο Οικονομικών και τράπεζες, ενώ είναι εις γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).
Η πλειοψηφία των δανειοληπτών
«Κλειδί» για την συμφωνία αποτέλεσε το «έμμεσο κούρεμα» στην προβλεπόμενη μετατροπή της ισοτιμίας ελβετικό φράγκο/ευρώ κατά 15%-20% για τις κατηγορίες των δανειοληπτών που διαθέτουν ισχυρή εισοδηματική και οικονομική κατάσταση. Αυτοί, με βάση τα δεδομένα των τραπεζών, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελούν την πλειονότητα όσων έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο βασισμένο στο ελβετικό φράγκο.
Πέραν αυτών η ρύθμιση εξυπηρετεί και άλλες κατηγορίες στις οποίες το ποσοστό του έμμεσου κουρέματος στην μετατροπή της ισοτιμίας φθάνει μέχρι και το 50% για εξαιρετικά οικονομικά ευάλωτους, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί είναι ελάχιστοι. Με βάση τις εκτιμήσεις η ζημιά για τις τράπεζες κινείται στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορίες
- Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δανειολήπτες με χαμηλά εισοδήματα. Τα ετήσια εισοδήματά τους ξεκινούν από 7.500 ευρώ και δεν ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία τους παραμένουν κάτω από τις 200.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται η πιο γενναία παρέμβαση με μετατροπή της οφειλής με ισοτιμία μειωμένη κατά 50% και επιτόκιο στο 2,30%.
- Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους διαθέτουν εισόδημα από 22.001 εως 23.500 ευρώ. Η μετατροπή της ισοτιμίας θα γίνει με έκπτωση 30%, ενώ το επιτόκιο τοποθετείται στην περιοχή του 2,70%.
- Η τρίτη κατηγορία αφορά δανειολήπτες με εισόδημα οριακά άνω των 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία κοντά στα 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το κούρεμα της ισοτιμίας ορίζεται στο 20%, με επιτόκιο που προσεγγίζει το 2,70%.
- Για την τελευταία κατηγορία με τα υψηλότερα εισοδήματα, το σχέδιο νόμου καταργεί κάθε έλεγχο εισοδήματος και περιουσίας. Το έμμεσο «κούρεμα» της ισοτιμίας είναι στο 15%, ενώ το επιτόκιο ορίζεται κοντά στο 2,90%.