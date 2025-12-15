Ελβετικό φράγκο: Τα βασικά σημεία της τροπολογίας που ψηφίζεται την Πέμπτη

Την Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με την μορφή τροπολογίας που θα ενταχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ρύθμιση, η οποία βασίζεται στην μετατροπή των εν λόγω δανείων σε ευρώ με έμμεσο haircut, προέκυψε μετά από συνεννόηση και αρκετές παρατηρήσεις από τις δύο πλευρές, υπουργείο Οικονομικών και τράπεζες, ενώ είναι εις γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

Η πλειοψηφία των δανειοληπτών

«Κλειδί» για την συμφωνία αποτέλεσε το «έμμεσο κούρεμα» στην προβλεπόμενη μετατροπή της ισοτιμίας ελβετικό φράγκο/ευρώ κατά 15%-20% για τις κατηγορίες των δανειοληπτών που διαθέτουν ισχυρή εισοδηματική και οικονομική κατάσταση. Αυτοί, με βάση τα δεδομένα των τραπεζών, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελούν την πλειονότητα όσων έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο βασισμένο στο ελβετικό φράγκο.

Πέραν αυτών η ρύθμιση εξυπηρετεί και άλλες κατηγορίες στις οποίες το ποσοστό του έμμεσου κουρέματος στην μετατροπή της ισοτιμίας φθάνει μέχρι και το 50% για εξαιρετικά οικονομικά ευάλωτους, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί είναι ελάχιστοι. Με βάση τις εκτιμήσεις η ζημιά για τις τράπεζες κινείται στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες