Στο Ζάππειο η 7η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η εκδήλωση θεσμός για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας, πραγματοποιείται για 7η χρονιά επιβεβαιώνοντας την αξία της για τον κλάδο.

Φέτος εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία, θα αναδείξει τα μείζονα θέματα του κλάδου, θα παρουσιάσει σημαντικά "μετρήσιμα" στοιχεία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα σηματοδοτήσει νέες ενέργειες και διεκδικήσεις για το μέλλον, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ασφαλιστικών εταιρειών, Ευρωβουλευτές, πανεπιστημιακοί καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών, και εκπαιδευτικών φορέων της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι των Σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Ελλάδας και Κύπρου θα πλαισιώσουν και θα εμπλουτίσουν με σημαντικές παρεμβάσεις την 7η Συνδιάσκεψη.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Συνδιάσκεψη που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΕΕΑ σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και εν συνεχεία κυκλικά στην Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά από τα εκεί επιμελητήρια.

Η 7η Συνδιάσκεψη, που θα μεταδοθεί και live streaming (θα ενημερωθείτε μόλις ενεργοποιηθεί) για όσους δεν είναι σύνεδροι και θέλουν να την παρακολουθήσουν, διοργανώνεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και πραγματοποιείται στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09:30 με σύνεδρους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από όλη την χώρα οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και στα Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους.

Σε κάθε Εθνική Συνδιάσκεψη αναδεικνύονται τα επίκαιρα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς με κεντρικό πυρήνα τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον ρόλο του στις εξελίξεις.

Τα θεματικά πάνελ της 7ης Συνδιάσκεψης η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, επικεντρώνονται σε δύο θέματα:

1. Βancassurance και ασφαλιστική διαμεσολάβηση και

2. Δημογραφικό ζήτημα σε συσχετισμό με το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Θέματα που απασχολούν τον κλάδο

Επίσης, τόσο στην ενότητα των τοποθετήσεων των συνέδρων που εκπροσωπούν τα επιμελητήρια της χώρας όσο και στην ενότητα των Σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα αναδειχθούν όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο και θα καταγραφούν προτάσεις προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Επισημαίνεται ότι η μέχρι σήμερα πορεία της Συνδιάσκεψης έχει αποδείξει ότι αποτελεί κέντρο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και μια σταθερή βάση ανάπτυξής της και προσδιορισμού των επόμενων βημάτων που κρίνονται απαραίτητα να γίνουν σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και σωματείων του κλάδου.