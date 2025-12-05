Eurolife: Δωρεάν επαναπιστοποιήσεις στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα προγράμματα επαναπιστοποίησης αφορούν στα προϊόντα τα οποία οι επαγγελματίες προωθούν στην αγορά, αλλά και σε θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς (Τομείς Α’ και Β’ αντίστοιχα).

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 13:31

Η Eurolife FFH, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, συνεργάζεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) για την παροχή δωρεάν προγραμμάτων επαναπιστοποίησης στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τα προγράμματα απευθύνονται στους επαγγελματίες που δεν κατάφεραν ακόμα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω της επανεκπαίδευσης που, βάσει νομικού πλαισίου, απαιτείται για το 2025, με την Eurolife FFH να είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Λίγο πριν την εκπνοή του έτους, η παροχή δίνει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να καλύψουν την υποχρέωση των 15 ωρών επανεκπαίδευσης, τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν και μάλιστα δωρεάν, πιστοποιώντας έτσι εκ νέου την επαγγελματική τους επάρκεια.

Τα προγράμματα επαναπιστοποίησης αφορούν στα προϊόντα τα οποία οι επαγγελματίες προωθούν στην αγορά, αλλά και σε θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς (Τομείς Α’ και Β’ αντίστοιχα). Πιο συγκεκριμένα, οι φετινές εκπαιδεύσεις θα καλύψουν τις θεματικές των ασφαλίσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατοικίες και αστικής ευθύνης, καθώς και τους κινδύνους ασφαλιστικής απάτης, με τη δεύτερη εκπαίδευση να υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

«Για τη Eurolife FFH αξία έχει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου οι σύγχρονοι επαγγελματίες της ασφάλισης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς. Η στήριξη της εταιρείας σε δράσεις που τους εξελίσσουν και τους ενδυναμώνουν, αποτελεί μέρος της διαχρονικής επένδυσης της Eurolife FFH στη γνώση και την εξέλιξη των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου», σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 8 Δεκεμβρίου, εδώ.

