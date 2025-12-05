Ασφάλειες: Αθέμιτες πρακτικές προσέλκυσης πελατών καταγγέλλουν Διαμεσολαβητές

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) με επιστολή της (03/12/2025) προς την Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ), καλεί την άμεση παρέμβαση του φορέα, καθώς διαπιστώνει ότι συνεχίζονται οι αθέμιτες πρακτικές προσέλκυσης πελατών από γνωστή εταιρεία του κλάδου παρά τις μέχρι τώρα ενέργειες και παρεμβάσεις εκ μέρους της ΕΑΔΕ (αποστολή εξωδίκου στην Εταιρεία και ενημέρωση της ΔΕΕΙΑ την 19/11/2025). Οι πρακτικές αυτές συνεχίζουν να αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και να υπονομεύουν τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Αν και ήδη με την από 20/11/2025 απάντησή της, η ΔΕΕΙΑ μάς ενημέρωσε ότι επιλαμβάνεται του θέματος, οι συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές αφενός συνεχίζονται απρόσκοπτα, αφετέρου η απάντηση της εταιρείας (κοινοποιημένη και στην ΔΕΕΙΑ) παραγνωρίζει προκλητικά την παραβίαση της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Αναμένουμε την ενημέρωση της ΔΕΕΙΑ για τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα αναληφθούν, με στόχο:

την διακοπή των αθέμιτων πρακτικών διανομής (επικοινωνίας και προώθησης) ασφαλιστικών προϊόντων – τώρα και στο μέλλον

την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, και

την διαμόρφωση μιας αγοράς που λειτουργεί με διαφάνεια, σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας και ίσους όρους για όλους

Η ΕΑΔΕ, εκπροσωπώντας το σύνολο των τριών κατηγοριών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων), θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, προασπίζοντας τη νομιμότητα, την διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.