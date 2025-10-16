Ποιοι μήνες «χρυσώνουν» τώρα τους ιδιοκτήτες Airbnb

Το μερίδιό της στους λεγόμενους «shoulder months», δηλαδή στους μήνες που προηγούνται ή έπονται της περιόδου υψηλής ζήτησης, ενισχύει σταδιακά η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, τη στιγμή που… αποδυναμώνεται στο peak της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας AirDNA, η Αθήνα και η Ρόδος έχουν καταφέρει να κερδίσουν πόντους στην επιμήκυνση της σεζόν, με την αμιγώς καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, να χάνει λίγη από τη δυναμική της.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αθήνα το μερίδιο της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύθηκε το διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου από το 39% το 2019 στο 41% το 2024, τη στιγμή που το αντίστοιχο μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 32% σε 30%. Η ζήτηση κατά τους χειμερινούς μήνες παρέμεινε σταθερή περίπου στο 29%, ενισχύοντας τη δύναμη της πόλης ως προορισμού όλο το χρόνο.

Παρόμοιο είναι και το μοτίβο που παρουσιάζει η Ρόδος, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση κατά τους shoulder months αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 51% σε 50%. Αν και ο χειμώνας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 9-11% της αγοράς, η τάση υποδηλώνει ότι οι επισκέπτες παρατείνουν τα ταξίδια πέρα από τους μήνες αιχμής.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της η AirDNA, «τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκέπτονται την Ελλάδα εκτός της περιόδου αιχμής. Στην προκειμένη περίπτωση, η περίοδος αυτή αφορά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο».

Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκριμένης τάσης περιλαμβάνονται οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι συχνοί καύσωνες του καλοκαιριού που στρέφουν τους ταξιδιώτες στον προγραμματισμό των διακοπών τους τους μήνες με ηπιότερο κλίμα, καθώς επίσης και οι χαμηλότερες τιμές κατά τους shoulder months. Παράλληλα, οι συζητήσεις για τον υπερτουρισμό ωθούν πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν να κάνουν διακοπές εκτός της περιόδου αιχμής της ζήτησης.

«Το ηπιότερο κλίμα, οι χαμηλότερες τιμές και η μειωμένη κίνηση συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ισορροπία της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μια εξέλιξη που ωφελεί τόσο τους αστικούς όσο και τους παραθεριστικούς προορισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα για τον Σεπτέμβριο τα στοιχεία της AirDNA παραπέμπουν σε αύξηση 2% της πληρότητας στα καταλύματα που ενοικιάζονται βραχυπρόθεσμα μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) διαπιστώνεται μείωση 4% σε ετήσια βάση, στα 169 ευρώ και πτώση 2% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), στα 100 ευρώ.

Η πληρότητα αυξήθηκε μεν σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το 59%, ωστόσο μειώθηκε απότομα από το 76% του Αυγούστου, στοιχεία που αναδεικνύουν «τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα καταλύματα, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 3% περίπου, με τη ζήτηση να ενισχύεται επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό, στο συν 7% περίπου. Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα μεταξύ των λίγων υπό εξέταση ευρωπαϊκών κρατών που τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν αύξηση σε επίπεδο πληρότητας, ζήτησης και προσφοράς.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σε σταθεροποίηση οδηγείται, την ίδια στιγμή, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το πλαίσιο που διέπει τις περισσότερες χώρες να γίνεται πιο αυστηρό, γεγονός που αποτυπώνεται στα μεγέθη του κλάδου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διαθέσιμες αγγελίες βραχυχρόνιων μισθώσεων σε όλη την Ευρώπη ανήλθαν συνολικά σε 4 εκατ. τον Σεπτέμβριο, παραπέμποντας σε αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί τον τρίτο συνεχόμενο μήνα με αύξηση της προσφοράς κάτω από 3%, μια τάση που δεν έχει παρατηρηθεί από τις αρχές του 2022. «Η επιβράδυνση αυτή υπογραμμίζει πως η αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την επέκταση της προσφοράς στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές», επισημαίνεται.

Παρά την επιβράδυνση της αύξησης της προσφοράς, πάντως, η ζήτηση πανευρωπαϊκά συνέχισε να ενισχύεται τον Σεπτέμβριο, με άνοδο 3,6% σε ετήσια βάση και σχεδόν 46 εκατ. διανυκτερεύσεις συνολικά.

Αντίθετα, οι διανυκτερεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του μήνα (κρατήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του μήνα για τρέχουσες ή μελλοντικές διαμονές) παρέμειναν σταθερές για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ο Αύγουστος κατέγραψε μια μέτρια αύξηση 0,8%, ακολουθούμενη από αύξηση μόνο 0,3% τον Σεπτέμβριο.

Το μέσο ποσοστό πληρότητας έφτασε το 55,3%, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% σε ετήσια βάση, με την ημερήσια τιμή (ADR) να μειώνεται οριακά κατά 0,8% σε σχέση με πέρυσι, στα 158 ευρώ και τα έσοδα ανά διανυκτέρευση (RevPAR) να παραμένουν σταθερά στα 87,4 ευρώ.