Αλ. Σαρρηγεωργίου: Πώς θα αυξήσουν οι ασφαλιστικές τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Την αναγκαιότητα τροποποίησης του εποπτικού πλαισίου Solvency II προκειμένου οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες να χρηματοδοτήσουν σημαντικές επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών υπολογίζεται γύρω στα 21,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα έξι δισ. αφορούν ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ομόλογα) και εξ’ αυτών μόνο τα 500 εκατ. ευρώ είναι τοποθετημένα σε επενδύσεις που έχουν καταταχθεί ως «πράσινες».

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου υποστήριξε πως για αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει αφενός να υπάρξουν επενδυτικά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αναφέρονται πχ στην πράσινη μετάβαση και τα οποία θα συνδυάζονται και με κάποιο κίνητρο σε ότι αφορά το εποπτικά κεφάλαια.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, όλοι αναγνωρίζουν ότι επιβάλλεται να γίνουν απαραίτητα έργα βελτίωσης των υποδομών. Θα μπορούσαν λοιπόν να δημιουργηθούν στοχευμένα ομόλογα στα οποία να επενδύσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Πέραν αυτών, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να αυξήσουν δραστικά τα επενδυτικά τους κεφάλαια, σε περίπτωση που αρχίσει να μειώνεται το κενό προστασίας στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλο κενό προστασίας στις συντάξεις, στην υγεία και στο μέτωπο των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα φορολογικό κίνητρο στην Ελλάδα προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να «βάλουν χρήματα στην άκρη», ενώ αντίθετα υπάρχουν αντικίνητρα στην ασφάλιση όπως πχ η φορολογική επιβάρυνση στα συμβόλαια υγείας και κατοικίας.

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου τέλος τόνισε πως στην περίπτωση της καταιγίδας Daniel, το σύνολο των ζημιών στη Θεσσαλία προσέγγισε τα 2,5 δισ. ευρώ (μαζί με τις υποδομές), όταν -λόγω του κενού προστασίας- οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν μόλις 370 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 320 εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις και 50 εκατ. στον κόσμο.