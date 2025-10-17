Φορολογικός λογαριασμός: Θα πληρώσουμε 18,7 δισ. ευρώ σε τρεις μήνες

«Βαρύ» είναι το φορολογικό φορτίο που καλούνται να σηκώσουν και αυτό τον μήνα οι φορολογούμενοι, καθώς ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 6,6 δισ. ευρώ από την άμεση και έμμεση φορολογία.

Ο Οκτώβριος είναι ένας από τους μήνες με τον βαρύτερο λογαριασμό, με την 4η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και την 8η δόση του ΕΝΦΙΑ να ξεχωρίζουν μεταξύ των μεγάλων υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Συνολικά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα βγουν από τις τσέπες των φορολογουμένων τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, ο οποίος συνολικά για εφέτος προβλέπει έσοδα τουλάχιστον 69,3 δισ. ευρώ.

Από τον άλλο μήνα αρχίζει να «τρέχει» και ο λογαριασμός (άνω των 1,3 δισ. ευρώ) των τελών κυκλοφορίας 2026, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, διότι στη συνέχεια αρχίζουν να μετράνε τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία ξεκινούν από 25% και κλιμακώνονται σε 50% και 100%, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.

Ο φορο-λογαριασμός του Νοεμβρίου ανέρχεται συνολικά σε 5,738 δισ. ευρώ και του Δεκεμβρίου σε 6,422 δισ. ευρώ.

Οι αυξημένες εισπράξεις του προϋπολογισμού κατά τους τελευταίους μήνες του έτους δικαιολογούνται από το γεγονός ότι καταβάλλεται ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τα τέλη κυκλοφορίας, συνεχίζονται οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, καθώς και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων (ΦΠΑ κ.ά.).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 9,35 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από 4,1 δισ. ευρώ τον στόχο των 5,2 δισ. που είχε τεθεί για το αντίστοιχο διάστημα του έτους.

Η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία έφτασαν στα 52,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 8% σε σχέση με πέρυσι, αλλά και στη μείωση των κρατικών δαπανών, οι οποίες συγκρατήθηκαν στα 52,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 6% σε ετήσια βάση, ή 3,4 δισ. ευρώ κάτω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ειδικά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκε στα 6,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 277 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, παρότι μάλιστα οι πληρωμές φόρων φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και κατανεμήθηκαν σε περισσότερους μήνες από όσο είχε προϋπολογιστεί.

Ζητούμενο ωστόσο παραμένει το πόσο αντέχουν οι φορολογούμενοι για να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες παρά τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα είναι αβάσταχτες και το 2026.

Ζητούμενο ωστόσο παραμένει το πόσο αντέχουν οι φορολογούμενοι για να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες παρά τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα είναι αβάσταχτες και το 2026.

Συνολικά τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν το 2026 κατά 2,649 δισ. ευρώ στα 73,527 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.

Αυξάνονται οι οφειλέτες

Έσοδα φόρου εισοδήματος και οφειλέτες ακολουθούν παράλληλες πορείες, παρά τις όποιες ελαφρύνσεις έχουν γίνει και παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των οφειλών.

Τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο, οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία αυξήθηκαν κατά 172.263 πρόσωπα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στους οφειλέτες των 500 ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου 2025, τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, με τους οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να φθάνουν στα 4.001.794.

Σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου (περίπου 85 δισ. ευρώ), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) στην Εφορία μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις, με την καθεμία εκ των οποίων πάντως να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.