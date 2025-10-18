Real Estate: Πώς η ανακαίνιση γίνεται επένδυση

Από την αύξηση του κόστους των υλικών έως την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης, ο κλάδος της οικοδομής βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών μετασχηματισμών. Οι εργολάβοι, οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας αγοράς που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην υψηλή ζήτηση, τις μεταβαλλόμενες τιμές και την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις.

Η εργασίες ανακαίνισης στις πόλεις αυξάνονται συνεχώς, κάτι που αναδείχθηκε και από την πρόσφατη έκθεση Οικοδομή 2025 και Αλουμίνιο 2025 με την μεγάλη συμμετοχή εκθετών και επαγγελματιών του κλάδου, καθώς τα παλαιά διαμερίσματα ανακτούν αξία μέσα από εκτεταμένες ενεργειακές και λειτουργικές αναβαθμίσεις.

Από τα Πατήσια έως το Μαρούσι και από το Παγκράτι έως το Νέο Κόσμο, οι πινακίδες 'Αδεια μικρής κλίμακας εργασιών έχουν γίνει πια μόνιμο στοιχείο της αστικής εικόνας. Σχολικά και δημόσια κτίρια ανακαινίζονται με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ενώ μεγάλα έργα υποδομής, το Μετρό, η ανάπλαση του Ελληνικού που είναι σε πλήρη εξέλιξη, τα συγκροτήματα logistics και οι αναπλάσεις γραφείων διαμορφώνουν έναν νέο επενδυτικό χάρτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2025 κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ενώ στο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025 η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4%, χαμηλότερα από το 5,8% του προηγούμενου έτους.

Οι αυξήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, σωλήνες, κουφώματα και θερμαντικά σώματα πιέζουν το τελικό κόστος, ωστόσο ο ρυθμός ανόδου δείχνει να επιβραδύνεται. Παρά τις διακυμάνσεις, η οικοδομή παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συνδέεται πλέον άμεσα με τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη: ενεργειακή αποδοτικότητα, ανακύκλωση υλικών, έξυπνα σπίτια και βιοκλιματικός σχεδιασμός αποτελούν μέρος μιας νέας πραγματικότητας που καθορίζει τις τάσεις της αγοράς. Η ανακαίνιση κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς οι επενδύσεις μικρής κλίμακας αποδεικνύονται πιο ευέλικτες, στοχευμένες και αποδοτικές. Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα ώριμο υπόβαθρο για τις λεγόμενες «έξυπνες επενδύσεις» (Smart Investing), που συνδυάζουν τεχνική γνώση, στρατηγική σκέψη και αξιοποίηση των αστικών αλλαγών.

Αγορά ακινήτων - Smart Investing: Επενδύοντας έξυπνα σε ακίνητα στην Αθήνα που αλλάζει

Μετά τη ραγδαία πτώση της δεκαετίας του 2010 και την έντονη ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η αθηναϊκή αγορά ακινήτων εισέρχεται πλέον σε μια φάση πιο ώριμης και ισορροπημένης ανάπτυξης. Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες, με κυρίαρχη τάση το Smart Investing, την έξυπνη επένδυση σε κατοικίες που ανακαινίζονται ή κατασκευάζονται με στρατηγική απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και προσαρμογή στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής ζωής.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ερευνών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η Αθήνα παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης, συνδυάζοντας υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, αναπτυσσόμενη ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση και σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές του εξωτερικού. Παράλληλα, το κόστος ζωής σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διατηρείται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, καθιστώντας την πόλη προσιτό αλλά δυναμικό προορισμό για επενδύσεις σε κατοικίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επένδυσης. Ένα διαμέρισμα του '70 ή του '80, όταν αναβαθμιστεί λειτουργικά και ενεργειακά, μπορεί να αποκτήσει νέα εμπορική αξία και να προσφέρει σταθερή απόδοση είτε μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης είτε μέσω βραχυχρόνιας φιλοξενίας.

Ταυτόχρονα, μία ακόμη δυναμική κατηγορία smart investing είναι οι φοιτητικές κατοικίες, οι οποίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η ζήτηση για ποιοτικά και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα αυξάνεται σταθερά, όχι μόνο από Έλληνες φοιτητές, αλλά και από ξένους σπουδαστές που επιλέγουν την Αθήνα. Η πρόσφατη θεσμοθέτηση της λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα ενισχύει περαιτέρω αυτή την προοπτική, δημιουργώντας ανάγκη για νέες, σύγχρονες μονάδες στέγασης κοντά σε εκπαιδευτικά κέντρα ή σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση μέσω των συγκοινωνιών.

Η αγορά δείχνει επίσης σαφή προτίμηση σε μικρότερα, ευέλικτα διαμερίσματα, που εξυπηρετούν έναν ή δύο ενοίκους, συνδυάζοντας οικονομία χώρου, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Οι επενδύσεις αυτού του τύπου καλύπτουν άμεσα τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και συμβάλλουν στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού, προσφέροντας λύσεις σε κοινά προβλήματα όπως η έλλειψη προσιτών κατοικιών.

Όπως επισημαίνει η Έρρικα Καριανάκη, υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ, η αγορά έχει ωριμάσει σε ένα σημείο όπου η "έξυπνη επένδυση" δεν σημαίνει απλώς αγορά ακινήτου σε ανταγωνιστική τιμή, αλλά στρατηγική αξιοποίηση ενός χώρου ώστε να προσφέρει διαχρονική αξία. Έχουμε δει στην πράξη πως η σωστή μελέτη, ο αξιόπιστος μηχανισμός και η συνεργασία έμπειρων ομάδων μπορούν να μετατρέψουν μια απλή κατοικία σε επενδυτικό κεφάλαιο με πραγματική υπεραξία. Η κ. Καριανάκη προσθέτει ότι η ταχύτητα, η οικονομική διαχείριση, η τεχνική επάρκεια και η διαφάνεια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Ο μηχανισμός που έχουμε αναπτύξει μάς επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες 360° λύσεις από τη μελέτη και την κατασκευή έως την υποστήριξη μετά την παράδοση, προσθέτοντας πάντα υπεραξία στο ακίνητο.

Η Αθήνα αλλάζει, και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την επένδυση. Οι πιο επιτυχημένες επιλογές σήμερα είναι αυτές που συνδυάζουν λειτουργικότητα, ενεργειακή επίδοση και ρεαλιστική απόδοση, με τη γνώση και τη στρατηγική να παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ