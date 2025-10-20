Γιατί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει το βλέμμα στραμμένο στη Σαουδική Αραβία

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας βρίσκεται η μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν και προβλέπονται στην ευρύτερη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, με προοπτική το ελληνικό φάρμακο να καταστεί πρωταγωνιστής.

Στρατηγική, στην οποία αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά οι πολιτικές επιλογές Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας για περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων, όπως επιβεβαίωσε και η πρόσφατη επίσκεψη στη χώρα, της Αυτού Εξοχότητος Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ο οποίος εκτός από παράγοντες της Πολιτείας συναντήθηκε και συνομίλησε με εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, θυμίζουμε ότι βρέθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και προσέλκυσης επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, της φαρμακοβιομηχανίας, των κατασκευών και των πρώτων υλών.

Σήμερα, σχεδόν το σύνολο των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές φαρμάκων στην περιοχή, ενώ ήδη κάποιες εξ αυτών επεξεργάζονται σχέδια για ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή τους, μέσω στρατηγικών συνεργασιών ή δημιουργίας θυγατρικών.

Θυμίζουμε δε, ότι πέρυσι ο όμιλος Elpen προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι. Ο Όμιλος είχε δημοσιοποιήσει, το αρχικό πλάνο είναι να εστιάσει στις έξι χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), με αντικείμενο την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, ξεκινώντας από τον Καρδιολογικό και Αναπνευστικό τομέα.

Τότε ο Θ. Τρύφων, αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου Elpen είχε αναφέρει ότι οι βασικοί λόγοι που επιλέξαμε το συγκεκριμένο region είναι:

Η δυναμική της αγοράς μέσω του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής.

Η προτίμηση επιστημόνων υγείας και ασθενών στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Το σταθερό πλαίσιο τιμολόγησης και αποζημίωσης των προϊόντων.

Το γεγονός που ελκύει τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

Ερώτημα που απαντάται εύκολα. Η αγορά γενόσημων φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας - σε λιγότερο από μία δεκαετία - θα έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της. Προβλέπεται ότι από 4,05 δισ. δολ. που ήταν το 2024 θα φτάσει τα 8,11 δισ. δολ. έως το 2033, καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8,02%.

Μία πορεία προδιαγεγραμμένη, λόγω των αυξημένων αναγκών στην υγειονομική περίθαλψη, των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τη μείωση των φαρμακευτικών δαπανών και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για την επιλογή οικονομικά προσιτών θεραπευτικών λύσεων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα, οι υποστηρικτικές ρυθμιστικές πολιτικές της Σαουδικής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων (SFDA) και οι επενδύσεις στην τοπική παραγωγή ωθούν περαιτέρω την επέκταση της αγοράς. Η αγορά ενισχύεται επίσης από την αυξανόμενη ζήτηση φαρμάκων, λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης χρόνιων παθήσεων και της μεγαλύτερης πλέον αποδοχής αυτών από τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες υγείας.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με φετινά στοιχεία, μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων (ΧΝ), με ποσοστό 32,15%. Αυτό δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τον πληθυσμό. Οι πιο συχνές αιτίες νοσηρότητας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έχει επικεντρωθεί στο να καταστήσει την υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή μέσω μεγαλύτερης προώθησης γενόσημων φαρμάκων, με στόχο τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης της χώρας. Η ταχύτερη κανονιστική έγκριση και η αυξημένη τοπική παραγωγική ικανότητα έχουν προωθηθεί μέσω πρωτοβουλιών με επικεφαλής την Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της Σαουδικής Αραβίας (SFDA).