Πού βάζει τον πήχη το Eurocontrol για τις πτήσεις προς Ελλάδα

Με ρυθμό ανάπτυξης 6,4% ως προς τον αριθμό των πτήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025 για την Ελλάδα, σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3,6%.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των βασικών ανταγωνιστών της σε επίπεδο τουρισμού, καθώς εκτιμάται ότι η Ισπανία θα καταγράψει αύξηση 4,7%, η Πορτογαλία θα σημειώσει άνοδο 6% και η Ιταλία θα κινηθεί στο συν 5,5%. Υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, στο 7,4%, εκτιμάται ότι θα καταγράψει η γειτονική Τουρκία.

Ισχυρή αύξηση αναμένεται να σημειώσουν βαλκανικές χώρες. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, εκτιμάται ότι η Αλβανία θα βρεθεί στο συν 8,8%, η Βόρεια Μακεδονία στο συν 7,3% και η Βουλγαρία στο συν 6,7%.

Διαφορετική η εικόνα του 2026

Η πρόβλεψη για το 2026 παραπέμπει σε ανάπτυξη 3,8% για την Ελλάδα, τη στιγμή που όλες οι ανταγωνίστριες χώρες, πλην της Ιταλίας στο συν 3,4%, θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα. Συνεπώς, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εκτιμάται ότι θα κλείσει στο συν 3,1%, φτάνοντας τις 11,4 εκατ. πτήσεις, η Πορτογαλία αναμένεται να σημειώσει άνοδο 4,8%, η Ισπανία θα βρεθεί στο συν 3,9%, με την Τουρκία να προπορεύεται στον 5,6%.

Ακόμη πιο ισχυρή αναμένεται ότι θα είναι η άνοδος για την Αλβανία, στο συν 6,4%, ακολουθεί η Βουλγαρία στο συν 4,8% και έπεται σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα από την Ελλάδα η Βόρεια Μακεδονία στο συν 3,7%.

Η 7ετής πρόβλεψη

Σύμφωνα με την επταετή πρόβλεψη του Οργανισμού, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα διαμορφωθεί στο 2,2% για το διάστημα από το 2025 έως το 2031, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται για την Ελλάδα στο συν 2,9%. Αντίστοιχα, για την Πορτογαλία θα διαμορφωθεί στο συν 3,1%, για την Ισπανία θα ανέλθει στο συν 2,8%, για την Ιταλία στο συν 2,7%, για την Τουρκία και την Αλβανία στο συν 3,8%, για τη Βόρεια Μακεδονία στο συν 3,1% και για τη Βουλγαρία στο συν 3,4%.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Eurocontrol, ο αριθμός των πτήσεων θα διαμορφωθεί σε 11 εκατ., παραπέμποντας σε μια αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2024 και καλύπτοντας το 99% του προ πανδημικού 2019.

Η εικόνα μέχρι σήμερα

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του 2025, από την αρχή του έτους μέχρι και τον Σεπτέμβριο, οι πιο «δυνατοί» μήνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Αύγουστος. Και οι τρεις κινήθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα απ’ ό,τι προέβλεπε το βασικό σενάριο σε ποσοστό 1%, με τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πρόβλεψη του Eurocontrol.

Τέλος, ως προς τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, καταγράφηκε αύξηση σε ποσοστό 1,7%, σε σύγκριση με τον πληθωρισμό που ανήλθε στο 2,7% κατά την ίδια περίοδο.

Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια, παρά το οικονομικό περιβάλλον, συνέχισε να αυξάνει, αντανακλώντας την έντονη διάθεση για ταξίδια. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το Eurocontrol, «η περιορισμένη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων υποδηλώνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν ανταγωνιστικές στρατηγικές τιμολόγησης για να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της κυκλοφορίας».

Σημειωτέον ότι, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, η υψηλότερη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαπιστώθηκε τον Απρίλιο, στο συν 13,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στο συν 2,4%. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε τον Μάρτιο στο μείον 4,4% σε ετήσια βάση με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,5%.