Τράπεζες: Θετικό πρόσημο στα στεγαστικά μετά από 15 χρόνια

Σε θετικό πρόσημο μετά από δεκαπέντε χρόνια αρνητικής πορείας περνάει εφέτος η καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να διαμορφωθεί για τους μεγάλους του τραπεζικού κλάδου στην περιοχή των 250- 300 εκατ. ευρώ.

Το εκτιμώμενο ποσό αφορά, όπως επισημαίνουν αρμόδιες τραπεζικές πηγές, την καθαρή πιστωτική επέκταση που προκύπτει από τις νέες εκταμιεύσεις, αλλά και την συμπερίληψη των αποπληρωμών. Σε ό,τι αφορά τις νέες εκταμιεύσεις για το σύνολο του 2025 θα κινηθούν στο 1,2-1,3 δισ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2024.

Στα επιτελεία των τραπεζών θεωρούν μεν σημαντική εξέλιξη το… πέρασμα σε θετικό ρυθμό, ωστόσο την ίδια στιγμή παραμένει ο προβληματισμός για την απροθυμία των εν δυνάμει αγοραστών ακινήτου να λάβουν τραπεζικό δανεισμό.

«Σαφώς τα προγράμματα Σπίτι μου Ι και ΙΙ βοήθησαν το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, παρά τις αγκυλώσεις που έχει το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει, ωστόσο οι τράπεζες από το 2026 και μετά καλούμαστε να σχεδιάσουμε νέα, καινοτόμα, ελκυστικά ως προς την τιμολόγηση προϊόντα.

Ήδη, από εφέτος οι τράπεζες λάνσαραν δικά τους νέα προγράμματα στεγαστικής πίστης. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά πλέον και η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι είναι αλλιώς να σχεδιάζεις σε περιβάλλον επιτοκίων αναφοράς στο 2% και αλλιώς στο 4,5%», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζική πηγή.

Στροφή στο retail

Το ζητούμενο αύξησης των χαρτοφυλακίων στα στεγαστικά δάνεια αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν στις διοικήσεις των τραπεζών οι αναλυτές αλλά και οι ξένοι fund managers είτε στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων είτε στα road show.

Στη στρατηγική των τραπεζών εντάσσεται για το 2026 η αύξηση της πίτας του retail, ωστόσο, πηγές που εποπτεύουν την πορεία των συγκεκριμένων εργασιών επισημαίνουν στο Euro2day.gr ότι το πρόβλημα που αφορά την αγορά ακινήτου με μετρητά και όχι με τραπεζικό δανεισμό επιμένει και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ακόμη και σήμερα 8 στις 10 συναλλαγές αγοράς ακινήτου για στέγη (όχι για επενδυτική τοποθέτηση) γίνεται με μετρητά ή σε ορισμένες περιπτώσεις με μικρό μέρος τραπεζικού δανεισμού.