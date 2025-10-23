Δύο αγορές απογείωσαν τον τουρισμό του Αυγούστου

Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, οι δύο… στυλοβάτες του ελληνικού τουρισμού, ήταν οι αγορές που συνέβαλαν τα μέγιστα στο νέο ρεκόρ του Αυγούστου που παραπέμπει σε εισπράξεις 4,5 δισ. ευρώ, με διψήφιο ποσοστό αύξησης, 10,5%.

Η βρετανική αγορά, με τη δεύτερη υψηλότερη μέση δαπάνη ανά τουρίστα στα 758 ευρώ, πίσω από τους γαλαντόμους Αμερικανούς στα 1.089 ευρώ, ήταν εκείνη που σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ως προς τις συνολικές εισπράξεις σε ετήσια βάση, στο 40%. Μάλιστα, τα συνολικά έσοδα από τη συγκεκριμένη αγορά ήταν τα υψηλότερα για τον πιο «θερμό» μήνα της σεζόν και σε απόλυτα μεγέθη, ήτοι 848 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη αγορά ήταν η μοναδική η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, σημείωσε θετικό πρόσημο σε επίπεδο εισπράξεων σε σχέση με πέρυσι.

Δεύτερη σε επίπεδο εισπράξεων ήταν η Γερμανία, η οποία παρά τη μείωση κατά 16,5% σε σχέση με πέρυσι, συνεισέφερε στο τελικό ταμείο με 612 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία) με αύξηση 10,9% σε επίπεδο εισπράξεων, ήτοι συνολικά 587 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εισπράξεων Γαλλία και Ιταλία κατέγραψαν μείωση σε ποσοστό 13,7% και 8% αντίστοιχα, με τους Αμερικανούς να έπονται στο μείον 3,1%.

Οι αφίξεις του Αυγούστου

Η βρετανική αγορά και η γερμανική ήταν εκείνες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο αφίξεων, με τους μεν Βρετανούς να βρίσκονται στο συν 12,4%, με 978 χιλιάδες ταξιδιώτες, τους δε Γερμανούς να σημειώνουν άνοδο 7,2%, με 1,08 εκατ. τουρίστες.

Οριακή αύξηση 0,4% κατέγραψαν οι Ιταλοί, στο συν 6,8% βρέθηκαν οι χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, ενώ την πλάτη στην Ελλάδα… γύρισαν στην αιχμή της σεζόν οι ταξιδιώτες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με μείωση 23,5% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα του 8μήνου

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις, που αποτελεί και το μεγάλο ζητούμενο του κλάδου, την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση το 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου, στο 20,6%, σημείωσαν οι Αμερικανοί με 1,17 δισ. ευρώ και ακολούθησαν οι χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ στο συν 17,4%, με 2 δισ. ευρώ.

Μονοψήφια ποσοστά ανόδου σημείωσαν Γαλλία (5,5%), Γερμανία (6,6%), Ιταλία (1,4%) και Ηνωμένο Βασίλειο (8,7%), με τους Γερμανούς, ωστόσο, να δαπανούν 2,6 δισ. ευρώ και τους Βρετανούς να ακολουθούν με 2,48 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη «αντανάκλαση» που έχουν στον ελληνικό τουρισμό.

Σε επίπεδο αφίξεων, οι μοναδικές αγορές που σημείωσαν αρνητικό πρόσημο ήταν η γαλλική στο -6,3% σε ετήσια βάση και οι χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ στο -6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.