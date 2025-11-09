Οι 9+5 εισηγμένες που ποντάρουν πολύ στον τουρισμό

Ολοένα και πιο έντονο γίνεται το αποτύπωμα του τουρισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πλέον αρκετές είναι οι εισηγμένες που έχουν άμεση ή έμμεση εξάρτηση από τον πιο προσοδοφόρο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Από τις αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις, όπως η Λάμψα, και εκείνες που έχουν άμεση εξάρτηση από τον κλάδο, όπως η Aegean, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η Attica Group, μέχρι τις ΑΕΕΑΠ και τις εταιρείες που αναζητούν εσχάτως την τύχη τους στη βαριά βιομηχανία της οικονομίας, εκμεταλλευόμενες το θετικό momentum του κλάδου, όπως η ONYX και η ΕΚΤΕΡ, οι εισηγμένες που επενδύουν στον τουρισμό, με αιχμή τον ξενοδοχειακό κλάδο, έχουν πλέον ισχυρή παρουσία στο ταμπλό.

Λάμψα

Μετρά πάνω από έναν αιώνα δραστηριοποίησης και σήμερα η Λάμψα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με έξι υπό λειτουργία ξενοδοχεία και ένα υπό αναβάθμιση.

Τελευταία προσθήκη στο portfolio της εταιρείας είναι το το Athens Capital Suites - MGallery Collection στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο πολυτελές Athens Capital Hotel - MGallery Collection.

Με ναυαρχίδα την ιστορική «Μεγάλη Βρετανία», η Λάμψα, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της και το γειτονικό King George, έχει στα σκαριά την ανάπλαση του Elatos Resort, το οποίο θα επανασυστηθεί στους επισκέπτες του κάτω από την ομπρέλα της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας Emblems Collection.

Σημειωτέον ότι στο Βελιγράδι η εισηγμένη λειτουργεί το Hyatt Regency Belgrade και το Mercure Excelsior.

Centric Συμμετοχών

Στον τουρισμό επενδύει εσχάτως και η πολυσχιδής Centric Συμμετοχών, η οποία το 2022 απέκτησε το luxury boutique hotel Elafivolia που ανήκε στον επιχειρηματία Πάνο Δάβαρη. Στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης του Ροδόλφου Οντόνι περιλαμβάνεται επίσης το ξενοδοχείο Adornο Beach, καθώς και μία βίλα στο Navarino Dunes στη Μεσσηνία.

Δάιος Πλαστικά

Παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια και η Δάιος Πλαστικά. Η εισηγμένη μέσω της θυγατρικής της, της Hellas Holiday Hotels A.E., έχει στην κατοχή της το πολυτελές resort Daios Cove στο Βαθύ Κριτσάς του Αγίου Νικολάου Κρήτης, δυναμικότητας 717 κλινών.

Αυτό το διάστημα η εταιρεία έχει στα σκαριά μία ακόμη επένδυση τουριστικού χαρακτήρα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την ανάπτυξη ενός τουριστικού λιμένα μπροστά στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Βάσει σχεδιασμού, ο λιμένας θα είναι δυναμικότητας 17 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. Το εμβαδό του χερσαίου χώρου του λιμένα θα είναι 11.455 τ.μ. και το εμβαδό της θαλάσσιας ζώνης 5.534 τ.μ.

Ικτίνος

Τη δημιουργία ενός ξενοδοχειακού project στη Σητεία της Κρήτης έχει δρομολογήσει και η Ικτίνος Μάρμαρα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η εισηγμένη βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης του project στον Όρμο Φανερωμένης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1974 στον χώρο του μαρμάρου εξάγοντας προϊόντα που παράγονται στα ιδιόκτητα λατομεία και εργοστάσια της.

Αttica Group

Σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής του τομέα, τον ξενοδοχειακό, επενδύει και ο ακτοπλοϊκός όμιλος Attica. Ως εφαλτήριο για το άνοιγμα του ακτοπλοϊκού ομίλου στον κλάδο φιλοξενίας λειτούργησε η εξαγορά, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, του Naxos Resort Beach Hotel το 2021.

Εναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της στον κλάδο της φιλοξενίας, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του αποτυπώματός της στον ελληνικό τουρισμό, η εισηγμένη απέκτησε ένα ακόμη ξενοδοχείο, το Tinos Beach, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, με στόχο να το επανατοποθετήσει με αξιώσεις στον τουριστικό χάρτη της Τήνου.

Πέρυσι η εταιρεία επέκτεινε τις ξενοδοχειακές δραστηριότητές της στη Νάξο με την απόκτηση του Galaxy Hotel, όμορου του Νaxos Resort Beach Hotel, έναντι 14 εκατ. ευρώ.

Συνολικά το δυναμικό του ομίλου στα 2 νησιά με τα τρία ξενοδοχεία ανέρχεται σε 300 δωμάτια και 625 κλίνες. Σε ό,τι αφορά τη Νάξο, το ξενοδοχειακό δυναμικό του ομίλου ανέρχεται σε 142 δωμάτια και 286 κλίνες με προοπτική μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη να φτάσει τα 200 δωμάτια και 500 κλίνες αντίστοιχα.

Fais Group

Στον κλάδο της φιλοξενίας έχει επενδύσει κι ένας από τους ισχυρούς παίκτες του λιανεμπορίου, ο όμιλος Fais. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου στον ξενοδοχειακό κλάδο περιλαμβάνει το Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη, στον ένα από τους δύο premium προορισμούς της χώρας. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο ανέλαβε η οικογένεια Φάις το 2022, σηματοδότησε επί της ουσίας την έλευση της Radisson Hotels και του brand Radisson Blu στο κυκλαδίτικο νησί.

Interlife

Σε έναν δυναμικά ανερχόμενο παίκτη του κλάδου φιλοξενίας αναδεικνύεται η ασφαλιστική εταιρεία Interlife, η οποία με την απόκτηση ενός ξενοδοχείου πέρυσι ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη Ρόδο.

Τελευταία προσθήκη στο ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι το Elite και συνιστά την τέταρτη μονάδα της Interlife στο νησί των Ιπποτών. Το Elite, που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είναι πλήρως ανακαινισμένο, αναπτύσσεται σε έξι ορόφους και διαθέτει 46 δωμάτια και δύο σουίτες, συνολικής χωρητικότητας 104 κλινών.

ΕΚΤΕΡ

Έχοντας ήδη ένα ξενοδοχείο, το πολυτελές resort Summer Senses στη Μάρπησσα της Πάρου, στο χαρτοφυλάκιό της, η ΕΚΤΕΡ έχει στα σκαριά -παρά τους σκοπέλους που συναντά- ένα ακόμη τουριστικό project, ύψους 53,3 εκατ. ευρώ, στο κυκλαδίτικο νησί. Η νέα επένδυση της εισηγμένης αφορά την κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού προφίλ.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών, μονώροφων και διώροφων, που θα λειτουργούν ως τουριστικά ακίνητα δεύτερης κατοικίας, ενώ βάσει σχεδιασμού, θα κατασκευαστεί μια οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης (glamping). Η ζώνη του glamping θα προσφέρει μία εναλλακτική μορφή φιλοξενίας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις τουρισμού.

ONYX

Στη λίστα με τις εισηγμένες που επενδύουν στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει μπει και η ONYX Τουριστική, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει, με τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), ένα ολοκληρωμένο τουριστικό και αγροτουριστικό θέρετρο, ύψους 388,1 εκατ. ευρώ, στη Σάνη Χαλκιδικής.

Dimand

Στον τομέα της φιλοξενίας και μέσω της ανάπτυξης πολυτελών ξενοδοχείων δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και η Dimand, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνει σήμερα τέσσερα ξενοδοχεία. Σημειωτέον ότι η εταιρεία υλοποίησε την ανακατασκευή και αλλαγή χρήσης του Σαρόγλειου Μεγάρου, όπου στεγάζεται το πρώτο «πράσινο» ξενοδοχείο της Ελλάδας.

Οι εταιρείες ακινήτων

Ισχυρή παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν και επενδυτικές εταιρείες ακινήτων των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο ταμπλό του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

To αποτύπωμά της στον ξενοδοχειακό κλάδο ενισχύει σταδιακά η Premia Properties, η οποία έχει σύμμαχο σε αυτό το εγχείρημά της το σουηδικό Nordic Leisure Travel Group (NLTG). H εισηγμένη έχει σήμερα παρουσία στον κλάδο φιλοξενίας με ξενοδοχεία στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κω και στα Κανάρια Νησιά.

Η τελευταία προσθήκη της εταιρείας αφορά την εξαγορά δύο ξενοδοχειακών μονάδων, των Gaia Palace και Gaia Royal στην Κω, δυναμικότητας 441 δωματίων, από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες τους.

Ιδιαίτερη έμφαση στο τουριστικό της χαρτοφυλάκιο δίνει και η Prodea Investments, η οποία αναπτύξει ένα portfolio που περιλαμβάνει ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών σε πρωτοκλασάτους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, το Wyndham Grand Athens στην Πλατεία Καραϊσκάκη, σε μικρή απόσταση από την Ομόνοια, διαθέτει στο portfolio των ακινήτων που έχει δημιουργήσει και η Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο.

Πέντε ξενοδοχεία σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, στην Κέρκυρα, στη Σκιάθο, στην Τήνο και στην Πάρο, καθώς και στην Αθήνα, περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Briq Properties.

Τέλος, στον τουριστικό κλάδο, με αιχμή τα ξενοδοχεία, επικεντρώνεται και η ΜΠΛΕ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, η οποία αναζητεί ευκαιρίες για να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της. Η εταιρεία διαθέτει 41 ακίνητα, αξίας 118 εκατ. ευρώ, 10 εκ των οποίων είναι ξενοδοχεία, αξίας 78 εκατ. ευρώ.

Πέραν, ωστόσο, των εισηγμένων που ποντάρουν στη φιλοξενία, αρκετές είναι οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο ταμπλό και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Aegean Airlines, η Autohellas, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.