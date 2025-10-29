Απλήρωτοι έμειναν φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει την αδυναμία εκατομμυρίων πολιτών να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους, παρά τα μέτρα ελάφρυνσης που έχουν ανακοινωθεί την τελευταία τριετία.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ επιμέρους τον Αύγουστο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Συνολικά τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ ο αριθμός των οφειλετών έχει διαμορφωθεί σε 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό, τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.

Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.973.220 φορολογούμενοι. Στην… περίμετρο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.821 ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.617.052.

Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν το 1,861 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν το 1,663 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 11,91%).