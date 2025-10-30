Το σχέδιο της βιομηχανίας για τα απορρίμματα

Σε τροχιά αντίθετη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στο τομέα των απορριμμάτων εξακολουθεί να κινείται η Ελλάδα, συνεχίζοντας να θάβει το 80% των ποσοτήτων, με τα ποσοστά ανακύκλωσης να βρίσκονται ακόμη στο ισχνό 17%.

Τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου η Ελλάδα να πάψει να είναι ουραγός στο συγκεκριμένο τομέα και να πιάσει τον ευρωπαϊκό μέσον όρο περιέγραψαν χθες οι άνθρωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Πρόκειται για τον θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, στον οποίο συμμετέχουν οι τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΑΓΕΤ Ηρακλής, η Motor Oil, η ΣΙΔΕΝΟΡ, η Χαλυβουργία Ελλάδος, η Sunlight Recycling κ.ά.

Βασική προυπόθεση, όπως είπαν, είναι να αυξηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων, που παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και βρίσκεται στα 35 ευρώ ο τόνος, όταν για παράδειγμα στην Ιταλία και τη Γερμανία φτάνει τα 120 ευρώ, καθώς αποτελεί το μοναδικό σοβαρό αντικίνητρο για να αλλάξει στη χώρα το σημερινό καθεστώς.

«Απαιτείται να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις και η πολιτεία να μην αντιμετωπίζει τα θέματα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας ως ένα πάρεργο, αλλά να δώσει ολιστικές και αποτελεσματικές λύσεις χωρίς να υπολογίζει κανένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος», ανέφερε η κα Λένα Μπέλση, Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ και CEO της θυγατρικής της ΑΓΕΤ Ηρακλής Geocycle.

Στη λογική αυτή, περιέγραψε τέσσερις άξονες, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, τη στελέχωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τη προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης, προκειμένου να περάσουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο και να πετύχουμε τον στόχο που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες, δηλαδή να πέσει το ποσοστό της ταφής απορριμμάτων από το 80% στο 10% έως το 2035.

Σε μια συγκυρία που βρίσκεται σε διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία προβλέπει τη χωροθέτηση έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, η κα. Μπέλση μίλησε για την ανάγκη να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις. Το σχέδιο να λάβει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές (ΚΔΑΥ), καθώς και να επικεντρωθεί στην αύξηση της ανακύκλωσης και της ολοκλήρωσης μονάδων ανάκτησης υλικών, με ταχύτερη υλοποίηση των μετατροπών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Μονάδες Ανάκτησης που προηγούνται της διαχείρισης του υπολείμματος.

«Είμαστε υπερ της ενεργειακής αξιοποίησης, αρκεί να γίνεται με τη σωστή σειρά», ήταν το μήνυμα της διοίκησης του ΣΕΠΑΝ που δήλωσε απόλυτα αντίθετη σε τυχόν υιοθέτηση μεταβατικών λύσεων όπως η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων.

Αν και η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, εντούτοις έχει προβλεφθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου από το 2023 και εκτιμάται ότι ανοίγει το δρόμο στην εμπροσθοβαρή προώθηση της καύσης, σε βάρος της ανακύκλωσης που προηγείται στην ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων.