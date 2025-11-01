#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator από το υπ. Ανάπτυξης και την OpenAI

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο παγκοσμίως πρόγραμμα της OpenAI με χώρα, που στηρίζει ελληνικές startups Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της Endeavor Greece.

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 11:16

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον αναφέρει ότι διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο "greekopenaiaccelerator.com".

