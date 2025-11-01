ΔΥΠΑ: Δεν καταργήθηκε τίποτα, όλες οι μητέρες δικαιούχοι δεν στερούνται κανενός επιδόματος

«Η προστασία της μητρότητας και στον ιδιωτικό τομέα αφορά τις μητέρες που εργάζονται. Γι’ αυτό και η διάταξη ρητά ονοματίζει αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες», επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, κύκλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Όπως τονίζουν, «κάποιοι βιάστηκαν πάλι να "καταγγείλουν" την κυβέρνηση ότι τάχα καταργεί το επίδομα μητρότητας για γυναίκες με επιχείρηση. Μόνο που, όπως αποδεικνύεται, το ρεπορτάζ τους γεννήθηκε… χωρίς στοιχεία».

Σύμφωνα με κύκλους της ΔΥΠΑ, «η διάταξη αφορά όσες εργάζονται είτε είναι επιχειρηματίες είτε αυτοαπασχολούμενες είτε μισθωτές. Δεν καλύπτει, φυσικά, τα μέλη εταιρειών που απλώς έχουν μετοχές και δεν πληρώνουν εισφορές».

«Δηλαδή, δεν καταργήθηκε τίποτα, απλώς μπήκε μια δόση λογικής. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι μητέρες δικαιούχοι δεν στερούνται κανενός επιδόματος», διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, προστέθηκαν πρόσφατα στις κατηγορίες των δικαιούχων, επεκτείνοντας το πλαίσιο προστασίας της μητρότητας.

«Αλλά, όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει το αφήγημα, κάποιοι προτιμούν να "γεννούν" ειδήσεις», καταλήγουν χαρακτηριστικά κύκλοι της ΔΥΠΑ.