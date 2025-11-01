#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΥΠΑ: Δεν καταργήθηκε τίποτα, όλες οι μητέρες δικαιούχοι δεν στερούνται κανενός επιδόματος

Σύμφωνα με κύκλους της ΔΥΠΑ, «η διάταξη αφορά όσες εργάζονται είτε είναι επιχειρηματίες είτε αυτοαπασχολούμενες είτε μισθωτές. Δεν καλύπτει, φυσικά, τα μέλη εταιρειών που απλώς έχουν μετοχές και δεν πληρώνουν εισφορές».

ΔΥΠΑ: Δεν καταργήθηκε τίποτα, όλες οι μητέρες δικαιούχοι δεν στερούνται κανενός επιδόματος

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 17:46

«Η προστασία της μητρότητας και στον ιδιωτικό τομέα αφορά τις μητέρες που εργάζονται. Γι’ αυτό και η διάταξη ρητά ονοματίζει αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες», επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, κύκλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Όπως τονίζουν, «κάποιοι βιάστηκαν πάλι να "καταγγείλουν" την κυβέρνηση ότι τάχα καταργεί το επίδομα μητρότητας για γυναίκες με επιχείρηση. Μόνο που, όπως αποδεικνύεται, το ρεπορτάζ τους γεννήθηκε… χωρίς στοιχεία».

Σύμφωνα με κύκλους της ΔΥΠΑ, «η διάταξη αφορά όσες εργάζονται είτε είναι επιχειρηματίες είτε αυτοαπασχολούμενες είτε μισθωτές. Δεν καλύπτει, φυσικά, τα μέλη εταιρειών που απλώς έχουν μετοχές και δεν πληρώνουν εισφορές».

«Δηλαδή, δεν καταργήθηκε τίποτα, απλώς μπήκε μια δόση λογικής. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι μητέρες δικαιούχοι δεν στερούνται κανενός επιδόματος», διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, προστέθηκαν πρόσφατα στις κατηγορίες των δικαιούχων, επεκτείνοντας το πλαίσιο προστασίας της μητρότητας.

«Αλλά, όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει το αφήγημα, κάποιοι προτιμούν να "γεννούν" ειδήσεις», καταλήγουν χαρακτηριστικά κύκλοι της ΔΥΠΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι πληρώνουν ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

Συνεργασία ΔΥΠΑ-Unicef για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων

Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» στα Ιωάννινα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο