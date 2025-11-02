Τι θα πληρώσουμε για ρεύμα το Νοέμβριο

Αντιμέτωποι με μονοψήφιες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, της τάξης του 7%-8%, θα βρεθούν για το Νοέμβριο πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές, όσο το μερίδιο των δύο μεγαλύτερων παρόχων στην αγορά του ρεύματος.

Στην πράξη, η εμπορική πολιτική των μεγαλύτερων προμηθευτών για τον προτελευταίο μήνα του έτους κράτησε σε επίπεδα ελεγχόμενα τις ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια, και παρά την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής κατά 21% τον Οκτώβριο, διατήρησε τη χρέωση κάτω ή λίγο πάνω από τα 15 λεπτά για τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών.

Στη περίπτωση της ΔΕH που απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματιστηριακής ανόδου του προηγούμενου μήνα, η ανατίμηση κυμαίνεται στο 8%, η Protergia προέβη σε αύξηση 7%, ο Ηρων κράτησε αμετάβλητο το δικό του πράσινο τιμολόγιο (0%), ενώ συγκρατημένες ήταν οι αυξήσεις και από πλευράς ενός ακόμη καθετοποιημένου, της NRG (+6%).

Το μενού από εκεί και πέρα έχει απ' όλα, με αυξήσεις που κυμαίνονται από το 11% (Ζενίθ) και φτάνουν ως το 26% (Volton), γεγονός που εξηγεί και γιατί ο μέσος όρος της αγοράς ανεβαίνει διαρκώς και διαμορφώνεται πλέον στα 19 λεπτά η κιλοβατώρα για το Νοέμβριο, έναντι 17,1 λεπτών τον Οκτώβριο και 14 λεπτών το Σεπτέμβρη.

Σαν ποσοστό, ο μέσος όρος αύξησης στην αγορά βρίσκεται στο 12% δείχνοντας ότι η τάση είναι σταθερά ανοδική και εξηγώντας γιατί η «φυγή» στα μπλε τιμολόγια συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό με τους πελάτες αυτής της κατηγορίας να φτάνουν στο 1,5 εκατομμύριο.

Αν δει κανείς τον πίνακα με τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια διαπιστώνει ότι πέντε εταιρίες προέβησαν σε διψήφιες αυξήσεις, ενώ δύο εξ αυτών «πέρασαν» στη λιανική όλη την άνοδο της χονδρικής (+21%) ή και πάνω απ’ αυτήν. Επίσης, η ελάχιστη τιμή που μπορεί κανείς να βρει σήμερα στα πράσινα έχει αυξηθεί στα 13,9 λεπτά (από 12,9 λεπτά), ενώ η μέγιστη βρίσκεται στα 26,4 λεπτά (από 22,8 λεπτά).

Πώς κινήθηκε ο κάθε πάροχος

Στη περίπτωση της ΔΕΗ, (με 61,7% μερίδιο στη χαμηλή τάση), η χρέωση ημέρας για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, όπου και η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, διαμορφώνεται στα 13,9 λεπτά (+8%). Σαν αύξηση είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με αυτή που σημείωσε η χονδρεμπορική τιμή τον Οκτώβριο, καθώς η εταιρεία εφάρμοσε έκπτωση 26%.

Στη περίπτωση της Protergia το πράσινο τιμολόγιο ανέβηκε στα 15,9 λεπτά, ο Ηρων το κράτησε αμετάβλητο στα 14,76 λεπτά, ενώ η Elpedison κινήθηκε ξανά με «δύο ταχύτητες». Στις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης το διατήρησε αμετάβλητο, αλλά από τις 101 κιλοβατώρς και πάνω, ανέβασε τη χρέωση στα 26,4 λεπτά/κιλοβατώρα, δηλαδή την αύξησε κατά 21%.

Η NRG ανέβασε το πράσινο τιμολόγιο στα 19,7 λεπτά, όπως και η Φυσικό Αέριο (+19%), ενώ η Ζενίθ το αύξησε στα 25,2 λεπτά (+11%), η Ελιν στα 19,45 λεπτά (+14%) και η Volton στα 19,94 λεπτά (+26%).

Συνοψίζοντας, τα αυξητικά τιμολόγια του Νοέμβρη, έρχονται μετά από ένα μήνα με έντονα χρηματιστηριακά σκαμπανεβάσματα, με χαμηλά στα 62,5 €/ MWh και ψηλά στα 158,35 €/ MWh, ειδικά τις ημέρες που επανεμφανίστηκε το φαινόμενο με τις μειωμένες ροές ηλεκτρισμού από την Κεντρική στη ΝΑ Ευρώπη, φουσκώνοντας τις αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

Σημειωτέον ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην τιμή της κιλοβατώρας μαζί με φόρους και χρεώσεις (22,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα), τιμή που είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε, (28,72 λεπτά ανά κιλοβατώρα). Ταυτόχρονα η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση σε όρους αγοραστικής δύναμης (27,85 λεπτά ανά κιλοβατώρα), χαμηλότερα από χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία.

Τα παραπάνω ωστόσο δεν αναιρούν το γεγονός ότι βιώνουμε για τρίτο συνεχόμενο μήνα ανατιμήσεις στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές λιανικής, κάτι που εξηγεί και τη σταθερή μετακίνηση στα μπλε τιμολόγια.

Είναι η μοναδική χρωματική κατηγορία που αυξάνει σταθερά το μερίδιό της, τέτοια εποχή του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει πάνω από 2 εκατομμύρια πελάτες, με τιμές ακόμη και κάτω από τα 9 λεπτά η κιλοβατώρα, μηδενικά πάγια, ζώνες μειωμένης χρέωσης και κόστη ακόμη και 50% χαμηλότερα από τα πράσινα.

Στα νέα ωστόσο προιόντα που θα βγουν σε αυτή τη κατηγορία, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι μπορεί να δούμε υψηλότερες τιμές από τα σημερινά 8-9 λεπτά η κιλοβατώρα, καθώς τα επίπεδα αυτά δεν αντανακλούν πλέον τα κόστη των εταιρειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να δίνουν το βάρος τους στα σταθερά.