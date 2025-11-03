Ορόσημο η Τρίτη για την κυβέρνηση και τις πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δύσκολα τεστ των τελευταίων μηνών βρίσκεται η κυβέρνηση, που αφορά την ολοκλήρωση και υποβολή έως αύριο Τρίτη, της αναθεώρησης του πλάνου για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται κρίσιμη, καθώς από τη συμφωνία με τις Βρυξέλλες θα εξαρτηθεί το «ξεκλείδωμα» των επιδοτήσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, μια υπόθεση με σοβαρές οικονομικές αλλά και πολιτικές προεκτάσεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση ή εμπλοκή θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση με τον αγροτικό κόσμο, ειδικά σε μια περίοδο που οι πληγές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν ανοιχτές. Όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη, πρόκειται για μια «πληγή 30 ετών», με την Ελλάδα να έχει πληρώσει περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα για κακοδιαχείριση και παρατυπίες στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.

Το πρωθυπουργικό περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Οργανισμό, επιχειρώντας να διασφαλίσει ότι το πλάνο θα υποβληθεί έγκαιρα και χωρίς νέες εκκρεμότητες. Η επιτυχής ολοκλήρωση του φακέλου δεν αποτελεί μόνο τεχνική υποχρέωση προς τις Βρυξέλλες αλλά και πολιτικό στοίχημα για την αξιοπιστία της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, που ήδη έχουν αρχίσει να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους ενόψει των επικείμενων κινητοποιήσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζει «μονόδρομο» την ανάγκη να μπει τάξη στον Οργανισμό και δηλώνει αποφασισμένος να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 54 βήματα, από τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί τα 46. Ωστόσο, η αυριανή προθεσμία θεωρείται ορόσημο, καθώς αφορά το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, δηλαδή τα γεωχωρικά δεδομένα, την καταγραφή των ζώων και τους ελέγχους των δηλώσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο εκτιμούν ότι η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα διασφαλίσει τη νομιμότητα των επιδοτήσεων και θα αποτρέψει νέα πρόστιμα. «Χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πληρωμές χωρίς ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι τυχόν παρατυπίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ολική ανατροπή των ενισχύσεων.

Μεταβατικό σύστημα

Στο πλαίσιο αυτό, για το 2025 προβλέπεται μεταβατικό σύστημα πληρωμών, με βάση τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, αλλά και αγοράς ζωοτροφών, ώστε να τεκμηριώνεται το μέγεθος της εκμετάλλευσης και να αποφευχθούν ψευδείς δηλώσεις.

Τα ποσά που θα προκύψουν από τη διόρθωση των στοιχείων, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα κατευθυνθούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Στη συνέχεια, από το 2026, προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο και διαφανές σύστημα, με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την υποβολή των δηλώσεων, ώστε να μειωθεί το κόστος για τους παραγωγούς και να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των στοιχείων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ότι η υποβολή του πλάνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει κανονικά. Υποστήριξε πως μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθούν 950 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καλύπτοντας βασικές ενισχύσεις και εκκρεμείς αποζημιώσεις.

Το σύνολο των πληρωμών εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ενώ η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει περιθώριο καθυστερήσεων. Όπως σημειώνει, «υπάρχει ήδη αρκετή εύφλεκτη ύλη» στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, όπου οι αγρότες βιώνουν τις συνέπειες από τις καθυστερήσεις των πληρωμών, την εξάπλωση της ευλογιάς και τις επιπτώσεις των καταστροφικών πλημμυρών.

Αναγνωρίζει δε ότι οι πρόσφατες πληρωμές για ζωοτροφές και φερτά υλικά είναι θετικό βήμα, ωστόσο αναμένει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα: έως το τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και έως το τέλος του έτους η εξόφληση.