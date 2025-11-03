Γεωργιάδης: Επιπλέον 15 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομειακά κατηγορίας Δ'

Δεν κάλυψε τις προσδοκίες της φαρμακευτικής αγοράς η σημερινή δέσμευση του υπουργού Υγείας να αυξήσει τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Σε σύσκεψη που είχε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης με εκπροσώπους των εταιρειών (ΣΦΕΕ, PIF, ΠΕΦ) δεσμεύτηκε να προσθέσει 15 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για νοσοκομειακά φάρμακα κατηγορίας Δ' (τιμή άνω των 30 ευρώ).

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών αντέτειναν πως το ποσό είναι ελάχιστο και πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, προκειμένου να ελεγχθεί το θηριώδες clawback (υποχρεωτικές επιστροφές).

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των εταιρειών και δέχτηκε να θέσουν από κοινού το πρόβλημα στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών (κυρίως των πολυεθνικών) εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τα εξής θέματα:

Το νοσοκομειακό clawback παραμένει στα ύψη, με τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2024 να ανεβάζουν τις επιστροφές στο 79% για φάρμακα άνω των 30 ευρώ.

παραμένει στα ύψη, με τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2024 να ανεβάζουν τις επιστροφές στο 79% για φάρμακα άνω των 30 ευρώ. Γίνεται λόγος για δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς ενώ υπάρχει προστασία για τα φάρμακα με αξία κάτω των 30 ευρώ, τα σκευάσματα με τιμή πάνω από 30 ευρώ επιβαρύνονται υπέρμετρα.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να μην εισέρχονται νέα φάρμακα στην ελληνική αγορά. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανέδειξαν και τις διαφορές μεταξύ φαρμάκων που βρίσκονται εκτός πατέντας (off patent) με όσα είναι σε καθεστώς προστασίας (on patent). Όπως είπαν, οι κατατμήσεις των προϋπολογισμών με βάση τη "νομική βάση" των προϊόντων δημιουργεί περαιτέρω ανισότητες και αυξάνει την πολυπλοκότητα υπολογισμού των επιστροφών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, υπάρχει μία πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην έκδοση των σημειωμάτων clawback. Καθυστέρηση σημειώνεται, επίσης, και με την εξόφληση των οφειλών από τα νοσοκομεία προς τις εταιρείες, η οποία φτάνει τους δέκα μήνες.

Τόνισαν πως ο συνδυασμός του αναδρομικού ορισμού του προϋπολογισμού για τις διαφορετικές κατηγορίες, πολλαπλών "κλειστών" προϋπολογισμών και εξαιρέσεων, δημιουργεί πολυπλοκότητα, προκαλεί ερωτηματικά για τη διαφάνεια των υπολογισμών και οδηγεί σε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των οικονομικών καταστάσεων.

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων συμφώνησαν στην εκτίμηση πως είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν στη χώρα μας η χρηματοδότηση του φαρμάκου και το ύψος των επιστροφών.

Θεωρούν ότι έχει γίνει πρόοδος στην εξυγίανση του συστήματος και χαρακτηρίζουν θετικό μέτρο το Ταμείο Μεταβατικής Αποζημίωσης, σημειώνοντας, ωστόσο, πως απαιτείται ενίσχυση της καινοτομίας, που την έχουν ανάγκη οι Έλληνες ασθενείς.

ΠΗΓΗ: www.iatronet.gr