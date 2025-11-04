Τι έβαλαν στο ταμείο οι ξενοδόχοι στο 9μηνο του 2025

Ενισχυμένα σε ποσοστό 7,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 ήταν το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα έσοδα των ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα, με τα resorts να είναι εκείνα που τη συγκεκριμένη περίοδο κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση σε επίπεδο εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία της Αθήνας, μετά από ένα ισχυρό α’ τρίμηνο, η πληρότητα ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με αρκετά σκαμπανεβάσματα, το β’ και γ’ τρίμηνο κατά 1,3% και 1% αντίστοιχα για να κλείσει στο εννεάμηνο στο οριακό συν 0,3%.

Ως προς τη μέση ημερήσια τιμή, αυτή το β’ τρίμηνο σημείωσε άνοδο κατά 0,9% σε ετήσια βάση για να ενισχυθεί περαιτέρω το γ’ τρίμηνο στο συν 2,5%, με το εννεάμηνο να κλείνει στο συν 2%.

Τέλος, αναφορικά με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), διαπιστώθηκε αύξηση κατά 2,3% σε ετήσια βάση για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, απόδοση που σταθεροποιείται φέτος μετά από αρκετά χρόνια ισχυρής ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης κατέγραψαν υψηλή πληρότητα το α’ τρίμηνο, με τη μέση τιμή να παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Το β’ τρίμηνο η εικόνα αντιστράφηκε με την πληρότητα να πέφτει και τις τιμές να αναρριχώνται.

Το γ’ τρίμηνο, η πληρότητα μειώθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν κατά 3,8%. Το RevPAR, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας GBR consulting, αυξήθηκε κατά 6,7% το εννεάμηνο, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών.

Σημειωτέον ότι η πληρότητα στα ξενοδοχεία της βορειοελλαδίτικης πόλης βρέθηκε για το εννεάμηνο στο συν 2,4%, με τις τιμές να παρουσιάζουν άνοδο 4,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι επιδόσεις των resorts

Ως προς τα resorts ανά την Ελλάδα, το β’ τρίμηνο διαπιστώθηκε μείωση της πληρότητας κατά 1,6% σε ετήσια βάση, αλλά τα έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο (POR) αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Στο γ’ τρίμηνο, η πληρότητα παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή, ενώ τα έσοδα POR ενισχύθηκαν σε ποσοστό 8,9%.

Για το εννεάμηνο καταγράφηκε οριακή μείωση 0,5% σε επίπεδο πληρότητας και άνοδος 8,8% σε επίπεδο εσόδων ανά κατειλημμένο δωμάτιο. Το συνολικό RevPAR των resorts αυξήθηκε κατά 8,2% για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σημειώνεται ότι η έρευνα αναφοράς απόδοσης ξενοδοχείων της GBR Consulting πραγματοποιείται σε ένα δείγμα ξενοδοχείων 3-5 αστέρων που κατέγραψαν 1,7 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι διανυκτερεύσεις

Σε ό,τι αφορά την εικόνα των διανυκτερεύσεων για το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ο αριθμός τους τόσο στα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ, όσο και στα καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων αυξήθηκε.

Στα μεν ξενοδοχεία και κάμπινγκ ο σχετικός αριθμός αυξήθηκε σε ποσοστό 1,8% από 87,9 εκατ. σε 89,5 εκατ. περίπου, στα δε καταλύματα τύπου Airbnb σημειώθηκε άνοδος 4,1% από 26,5 εκατ. το 2024 σε 27,6 εκατ. το 2025.