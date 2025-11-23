Πότε κάνουν καλές προσφορές τα σούπερ μάρκετ

Αν παρατηρήσει κανείς την πορεία της κατανάλωσης είναι σαν να βλέπεις καρδιογράφημα. Και αυτός ο παλμός ανεβαίνει και πέφτει σε συγχρονισμό με το πορτοφόλι των καταναλωτών, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της Circana. Πίσω όμως από αυτή την περιοδική κίνηση, ένα πιο σταθερό μοτίβο επαναλαμβάνεται μήνα με τον μήνα. Πώς κινείται η «ψαλίδα» ανάμεσα στην αύξηση των πωλήσεων σε αξία και σε τεμάχια, πώς αυτή αυξομειώνεται και πότε.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Σεπτέμβριο. Πρώτο μήνα του φθινοπώρου που συνδέεται με την επιστροφή στα σχολεία, με έξτρα έξοδα και με την «κανονικότητα». Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, που έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις σε τεμάχια/όγκο αυξήθηκαν 3,4% και σε αξία 5,4%, δηλαδή η ψαλίδα ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες. Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, η διαφορά είχε περιοριστεί στο 0,7%.

Αντίστοιχα, τον Ιούνιο η ψαλίδα ξεκίνησε από 1 ποσοστιαία μονάδα και κατέληξε σχεδόν μηδενική, στις 0,2 μονάδες την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιουνίου.

Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται και τους άλλους μήνες, με την ψαλίδα να μειώνεται σταδιακά κυρίως προς τα τέλη του μήνα. Τα πρώτα στοιχεία του Οκτωβρίου επίσης επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Σταδιακή σύγκλιση καθώς προχωρά ο μήνας. Την εβδομάδα που έληξε στις 5/10 η διαφορά μεταξύ αξίας και όγκου/τεμαχίων πωλήσεων ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, διατηρήθηκε στις 2,6 μονάδες την εβδομάδα που έληξε στις 12/10 και υποχώρησε στις 2 μονάδες την εβδομάδα 19/10 μέχρι την οποία υπάρχουν στοιχεία.

Η σύγκλιση της «ψαλίδας» προς το τέλος του μήνα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, συνδέεται τόσο με την κόπωση της κατανάλωσης, όσο και με την εμπορική πολιτική των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, λειτουργεί ταυτόχρονα το φαινόμενο της δυναμικής τιμολόγησης (price adjustment mechanism) από την πλευρά του λιανεμπορίου και των προμηθευτών, αλλά και το λεγόμενο income timing effect, δηλαδή το γεγονός ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερο αμέσως μετά την είσπραξη μισθών ή συντάξεων και μειώνουν ή αναπροσαρμόζουν τις αγορές τους όσο ο μήνας προχωρά.

Ο συνδυασμός των δύο οδηγεί σε σύγκλιση της «ψαλίδας» μεταξύ αξίας και όγκου πωλήσεων, καθώς προς το τέλος μειώνεται η μέση τιμή πώλησης ανά τεμάχιο και περιορίζεται η διαφορά ανάμεσα σε αξία και όγκο πωλήσεων, αναφέρουν.