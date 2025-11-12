#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ήπιες κινήσεις στις ασιατικές αγορές – Κέρδη 0,95% στη Σεούλ

Γιατί η Ευρώπη «επιβάλλει» αυξήσεις στις τιμές χάλυβα

Οι επιπτώσεις στην τιμή του μετάλλου από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πώς κλείνουν τα παραθυράκια για μειωμένους δασμούς στην Κίνα. Η αβεβαιότητα για τους Ελληνες εξαγωγείς.

Γιατί η Ευρώπη «επιβάλλει» αυξήσεις στις τιμές χάλυβα

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 07:37

Όπως όλα δείχνουν, το μπαράζ των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό των εισαγωγών χαλυβουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος θα οδηγήσει σε αυξημένες τιμές πώλησης στην Ελλάδα από το 2026 και μετά.

Η «πηγή του κακού» εντοπίζεται στην πολιτική των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς στα ασιατικά προϊόντα, πράγμα που οδηγεί την Ευρώπη στο να θέσει υψηλότερα εμπόδια στις εισαγωγές της, προκειμένου να μη γίνει υποδοχέας της πλεονάζουσας ασιατικής παραγωγής. Αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί με σαφήνεια το πλαίσιο που θα επικρατήσει από το 2026 και μετά, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης προκειμένου να μεταβάλλει (το πιθανότερο προς τα πάνω) τους δασμούς anti-dumping που επιβάλλονται στις τρίτες χώρες και διαφοροποιούνται ανά χαλυβουργία.

Δεύτερον, προβλέπεται να μειωθούν δραστικά τα ποσοτικά όρια (όγκος παραγγελιών, quotas) πάνω από τα οποία οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η επιβολή του νέου καθεστώτος θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα είτε την 1η Ιανουαρίου του 2026, είτε την 1η Απριλίου του ίδιου έτους, με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλά για υποχώρηση της τάξεως του 50%!

Μία ακόμη επιβάρυνση που συζητείται να υιοθετηθεί στην Ευρώπη αφορά μια νέα φορολογία που θα έχει τη λογική του «melt and pour» (του «παράγω και χυτεύω»). Η φορολογία αυτή θα κλείνει το «παραθυράκι» για μειωμένους δασμούς στις παραγωγικές χώρες (π.χ. Κίνα) που απλά μετέφεραν τη χύτευση των προϊόντων τους σε άλλο κράτος (π.χ. Τουρκία).

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), στόχος του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα έως το έτος 2030 κατά 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Η αρχή εφαρμογής του CBAM σημαίνει ότι κάθε εταιρεία του κλάδου θα πρέπει να αγοράζει αντίστοιχα «πιστοποιητικά», η τιμή των οποίων είναι κυμαινόμενη και δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω εξελίξεων όχι μόνο ανεβάζει δραστικά το κόστος των αγορών από τρίτες χώρες, αλλά παράλληλα δημιουργεί περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τις ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, πολλές εξ’ αυτών είναι πολύ πιθανόν να αλλάξουν το μίγμα των προμηθευτών τους και να στραφούν προς τους Ευρωπαίους παραγωγούς, οι τιμές των οποίων όμως είναι υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές των Ασιατών.

Η κατάσταση αυτή πιθανολογείται βάσιμα ότι θα οδηγήσει τις εταιρείες του κλάδου (πχ Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου, Τζιρακιάν) σε αυξήσεις τιμών μέσα στο 2026. Και αυτό, γιατί όχι μόνο οι αναμενόμενες επιβαρύνσεις στο κόστος είναι μεγάλες, αλλά και γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και από τη σημαντική πτώση της διεθνούς τιμής του χάλυβα από την άνοιξη του 2022 έως σήμερα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινωνία της Πληροφορίας: Παρέδωσε το Geoportal για τα γεωχωρικά δεδομένα

Εφορία: Κενό 3 δισ. στα έσοδα από «τριγωνικές» συναλλαγές και απάτες

Νέα πρόταση της Cooke για Avramar κατατέθηκε στις τράπεζες

Πότε το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να πάρει πίσω επιδοτήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο