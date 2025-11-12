Εφορία: Κενό 3 δισ. στα έσοδα από «τριγωνικές» συναλλαγές και απάτες

«Λερναία Ύδρα» αποδεικνύονται οι διάφορες μορφές απάτης στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ ή την παράνομη επιστροφή του.

Παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της συνεργασίας του συνόλου των ελεγκτικών αρχών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λεγόμενες «τριγωνικές συναλλαγές» συνεχίζουν να επιφέρουν τεράστιες ζημιές στα κρατικά ταμεία, πλήττοντας παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Οι απάτες εκτείνονται από τα εμπορεύματα, την ενέργεια (όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), μέχρι τα ακίνητα και τα πολυτελή αυτοκίνητα, όπως την υπόθεση που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ με αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από την Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους (προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για εμπόρους μεταχειρισμένων αγαθών).

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει καθώς διαπιστώνει ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

Στην αποκάλυψη της απάτης συνέβαλαν τα μέγιστα τα νέα ψηφιακά μέσα που διαθέτουν οι ελεγκτικές αρχές για να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο, τέτοιες πρακτικές. Μέσα από διασταυρώσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES (πρόκειται για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας), τον έλεγχο των τελωνειακών αρχείων εξαγωγών και εισαγωγών, των μητρώων οχημάτων VIN (την «ταυτότητα» κάθε οχήματος δηλαδή), καθώς και των τραπεζικών ροών, οι ελεγκτές εντοπίζουν ασυνέπειες και συνδέουν τις πράξεις μεταξύ των χωρών.

Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που… ανθούν οι απάτες για να κλέβουν οι επιτήδειοι το ΦΠΑ. Αντίστοιχες υποθέσεις ερευνώνται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα (EPPO), που έχει αποκαλύψει κυκλώματα carousel με αντικείμενο αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά είδη και καύσιμα σε Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και Πολωνία, με ζημίες που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι απώλειες

Η μη απόδοση του ΦΠΑ ή η παράνομη επιστροφή του, αποτελούν το πλέον πρόσφορο… έδαφος για την αποκόμιση τεράστιων κερδών από τους απατεώνες, με αποτέλεσμα οι απώλειες σε επίπεδο Ε.Ε. να ξεπερνούν τα 120 δισ. ευρώ το χρόνο παρά την ένταξη στο «οπλοστάσιο» των ελεγκτικών μηχανισμών των χωρών, νέων ψηφιακών μέσων για την αποτροπή του φαινομένου.

Ειδικά στη χώρα μας, οι απώλειες ΦΠΑ (γνωστό και ως «κενό ΦΠΑ») υπολογίζονται σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου το 12% των δυνητικών εσόδων). Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 2022 το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 13,7%, από το 29% που ήταν το 2017, ενώ στόχος είναι να μειωθεί στο 5% έως το 2029, που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος.

Η μείωση αυτή αναμένεται να αποφέρει πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους της τάξης του 1 δισ. ευρώ ετησίως, εξέλιξη που θα ανοίξει το δρόμο για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η επίτευξη του στόχου θα στηριχθεί στην επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών, όπως η χρήση POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας και το ψηφιακό πελατολόγιο, δράσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν καθολικά το 2026.