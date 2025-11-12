Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 101 επιχειρήσεων ένδυσης μετά από επεξεργασία των δημοσιευμένων ισολογισμών τους της χρήσης 2024.

Για την ελληνική βιομηχανία ένδυσης το 2024 ήταν ήταν μια δύσκολη χρονιά εξ αιτίας μιας σειράς, εξωγενών κυρίως, παραγόντων που επηρέασαν αρνητικά την ζήτηση διεθνώς.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων του δείγματος για το 2024 αυξήθηκε κατά 2,5% και διαμορφώθηκε στα 1.231,4 εκ. €. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 528,9 εκ. €, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το 2023, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 42,9%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 7,0% και ανήλθαν σε 104,2 εκ. €. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5%.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 1,3% και διαμορφώθηκε στα 939,6 εκ. €. Τα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση 3,4% (459,6 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 74,1 εκ. €. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 48,9% και το περιθώριο καθαρού κέρδους στο 7,9%.

Όσον αφορά τις αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, κατά 6,6%, από 273,8 εκ. € το 2023 σε 291,8 εκ. € το 2024. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 69,3 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 6,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 30,1 εκ. €, αυξημένα κατά 32,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,7% και του καθαρού κέρδους στο 10,3%.

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων ανά προϊόν, στην κατηγορία των γυναικείων ενδυμάτων, η οποία είναι η σημαντικότερη, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9%, στα 532,4 εκατ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,4%, στα 279,5 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 40,5 εκατ. €. Τα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους διαμορφώθηκαν σε 52,5% και 7,6% αντίστοιχα. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% και διαμορφώθηκαν στα 353,6 εκ. € (66,4% επί του κύκλου εργασιών).

Στην κατηγορία των ανδρικών ενδυμάτων ο κύκλος εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 4,7%, στα 123,8 εκ. €. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 71,0 εκ. €, αυξημένα κατά 7,3%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκ. €. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 57,3%. Τέλος, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 15,6% στα 111,9 εκ. €.

Στην κατηγορία των παιδικών ενδυμάτων καταγράφηκε μείωση 3,1% του κύκλου εργασιών, στα 114,0 εκ. €. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,2%, στα 34,4 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,2 εκ. €, μειωμένα κατά 31,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 30,2% και του καθαρού κέρδους στο 4,6%. Τέλος, οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν συνολικά στα 67,2 εκ. €.

Η κατηγορία των casual - αθλητικών παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 2,2%, στα 139,8 εκ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα 76,2 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 11,2%, στα 17,4 εκ. €. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 90,1 εκ. € (21,8%).

Τέλος, στην κατηγορία των εσωρούχων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στα 91,9 εκ. €, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,5% (41,1 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 16,3 εκ. € (αύξηση 109,0%). Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,4% και ανήλθαν στα 56,5 εκ. €.

* Δείτε τον πίνακα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.