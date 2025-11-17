#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παπαθανάσης: Παράταση έως 31 Μαΐου στο πρόγραμμα «Σπίτι μου II»

Η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου. Το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 16:16

Παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, δίνεται για υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II - από τις 31/12 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία - όπως ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Επίσης, η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ, από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια και υπερβαίνουμε πλέον τους 11.000 συμπολίτες μας.

Εξήγησε δε ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν κλειδώσει, έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007. Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και κλείνει τον Αύγουστο του 2026. Εκανε γνωστό παράλληλα ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, σε σχέση με το Σπίτι μου I.

