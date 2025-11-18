Πατάει γκάζι η οικοδομή, ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν

Ανάκαμψη που ξεπερνάει το 7% αναμένεται να σημειωθεί στην οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτικού τομέα) της χώρας για το 2026, αναφέρουν αναλυτές και παράγοντες της αγοράς, μετά από ένα «δύσκολο» 2025.

Την ίδια στιγμή ωστόσο προειδοποιούν ότι παρά την καλή πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, δεν αναμένεται «να πιάσουν» οι οικοδομές τα επίπεδα που καταγράφηκαν προ κρίσεως και ότι «δεν πρόκειται να γυρίσουμε» στις εποχές που είχαν χαρακτηριστικά «φούσκας».

Μετά το πάγωμα της αγοράς που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), φαίνεται να ανακτά ο κατασκευαστικός κλάδος τον ρυθμό του. Πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σταδιακά για τα μπόνους οικοδόμησης υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες, υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα από το ΥΠΕΝ που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ μετά το πράσινο φως που έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, οι τιμές των υλικών έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και μήνες, αναφέρουν ειδικοί.

Στον αντίποδα, όμως, τα διαθέσιμα οικόπεδα που προσφέρονται για νέα έργα παραμένουν λίγα και το πρόβλημα με την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να είναι οξύτατο.

Συγκεκριμένα, για το 2025 αναμένεται επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα στο 3% από το 5,6% πέρυσι, όπως καταγράφονται τα στοιχεία στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation) της χώρας, εκτιμούν αναλυτές.

Για το 2026, ο ρυθμός αύξησης προβλέπεται να ανέλθει στο 7,3% και να παραμείνει σε ένα παρόμοιο επίπεδο για το 2027. «Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε από μια πολύ χαμηλή βάση, οπότε η μονοψήφια αύξηση στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρή», τονίζει οικονομολόγος που παρακολουθεί στενά τον κλάδο στο euro2day.

Στην Αττική τα περισσότερα νέα οικοδομικά έργα προορίζονται για τα ανατολικά και βόρεια προάστια το επόμενο διάστημα, και μετά ακολουθούν τα νότια προάστια, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουλίου της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο 40% του επιπέδου του 2007

Από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έως τώρα, πολλοί είναι οι δείκτες που έχουν ανακάμψει, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος, όπως οι τιμές των κατοικιών. Ωστόσο σε ό,τι αφορά τις άδειες των οικοδομών, που αποτελούνται κυρίως από οικιστικά έργα, βρισκόμαστε ακόμα στο 40% των επιπέδων του 2007.

Ενδεικτικά, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2024, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει οικοδομικών αδειών, ανήλθε στα 30,9 εκατομμύρια m³ ετησίως. Για το σύνολο του 2007, ο αριθμός βρισκόταν στα 78,8 εκατομμύρια m³ ετησίως.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας τότε δεν ήταν τόσο ισχυρά ώστε να δούμε τέτοια στοιχεία στον κατασκευαστικό τομέα. Υπήρχε υπερβολική σιγουριά στα ακίνητα που έμοιαζε με φούσκα», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

«Δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε σε αυτά τα επίπεδα οικοδομικής δραστηριότητας με τις τωρινές συνθήκες παρά το θετικό momentum που βλέπουμε. Επίσης, η στεγαστική πίστη σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε τότε. Οι τράπεζες πλέον λειτουργούν σήμερα πολύ διαφορετικά», καταλήγουν οι ίδιοι.

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία των οικοδομών που καταγράφονται στις πάγιες επενδύσεις της χώρας (Gross Fixed Capital Formation) υπολογίζονται τα ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα και όχι οι επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν.