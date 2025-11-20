Black Friday: Αυξημένη δυσπιστία, μειωμένο ενδιαφέρον-Πανελλαδική έρευνα

Τα νέα στοιχεία της έρευνας της qed «People of Greece» σε πανελλαδικό δείγμα ενηλίκων 18+, το διάστημα 7-10 Νοεμβρίου 2025, αποτυπώνουν αύξηση της δυσπιστίας, μείωση των αυθόρμητων αγορών και ταυτόχρονη αύξηση των στοχευμένων αγορών.

Στην ερώτηση πόσο συχνά αξιοποιούν οι πολίτες τις εκπτώσεις της Black Friday, μόλις το 5% δηλώνει πως «πάντα» ψωνίζει τη συγκεκριμένη περίοδο, από 9% πέρυσι. Το ποσοστό όσων ψωνίζουν «συχνά» υποχωρεί από 46% στο 39%, ενώ το «σπάνια» ανεβαίνει στο 42%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό, το «ποτέ» αυξάνεται από 8% σε 14%.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Black Friday δεν είναι πλέον η μεγάλη γιορτή του καταναλωτή. Η κόπωση που εμφανίζεται διεθνώς αποτυπώνεται πια καθαρά και στην Ελλάδα. Οι προσφορές έχουν γίνει συχνό φαινόμενο-καθημερινότητα, έτσι η συγκεκριμένη μέρα δεν προκαλεί την παλιά αίσθηση μοναδικότητας.

Πέρα από τη συχνότητα αγορών, το μεγαλύτερο πλήγμα για τη Black Friday είναι η εμπιστοσύνη. Η αύξηση της πληροφόρησης μέσω price trackers και συγκριτικών πλατφορμών έχει αλλάξει το ισοζύγιο. Ο καταναλωτής έχει πλέον εργαλεία, ιστορικά δεδομένα και άποψη.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Black Friday χάνει το χαρακτηριστικό της «μεγάλης ευκαιρίας» και αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα και συχνά με καχυποψία. Για του λόγου το αληθές, μόλις το 3% των ερωτώμενων πιστεύει ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Το 40% τις θεωρεί «μερικώς πραγματικές», ενώ το 31% τις χαρακτηρίζει «υπερτιμημένες».

Ένα εντυπωσιακό 24%, δηλαδή 1 στους 4 καταναλωτές, τις χαρακτηρίζει «απατηλές».

Το χάσμα γενεών στο ταμείο

Οι νεότεροι καταναλωτές έχουν ενσωματωμένη τη λογική των online προσφορών, των flash discounts και των προωθητικών ενεργειών σε social media. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικίες αντιμετωπίζουν τη Black Friday με κριτική διάθεση. Κάτι που αποτυπώνεται και στην έρευνα.

Το 65% των Gen Z σχεδιάζει να συμμετάσχει στις αγορές, το 62% των Millennials επίσης εμφανίζουν ενδιαφέρον, το ποσοστό υποχωρεί στο 46% για τη Gen X ενώ στους Baby Boomers περιορίζεται στο 26%.

Δηλαδή το 48% δήλωσε ότι όχι/μάλλον όχι θα συμμετάσχει στην Black Friday με το 47% να δηλώνει ναι/μάλλον ναι.

Τι όμως θα αγοράσουν όσοι συμμετάσχουν; Το 52% δήλωσε ρούχα και παπούτσια, κινητά τηλέφωνα το 36%, το 33% προϊόντα ομορφιάς και ποσοστό 28% μικροσυσκευές σπιτιού.

Πόσα χρήματα σκοπεύουν να ξοδέψουν; Ποσοστό 12%, από 9% που ήταν πέρυσι, κάτω από 50 ευρώ, το 23% περί τα 50-100 ευρώ, το 37%, από 52%, 100-1.000 ευρώ, ενώ μόνο το 1% δηλώνει διατεθειμένο να ξοδέψει πάνω από 1.000 ευρώ

Το 28% λέει ότι δεν θα ψωνίσει τίποτα, ποσοστό σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με το 2024.

Σε ότι αφορά το κανάλι αγορών, η ψηφιακή υπεροχή είναι ξεκάθαρη. Το 42% του δείγματος δήλωσε ότι σκοπεύει να αγοράσει από online κατάστημα. Το 23% επιμένει στο φυσικό κατάστημα και ποσοστό 32% δηλώνει ότι θα κινηθεί και στα δύο κανάλια ενώ 32% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.