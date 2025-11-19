Εξαγωγές: Το ΤΟΡ-10 των χωρών και προϊόντων στο εννεάμηνο

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025, μειώθηκαν συνολικά κατά 4,9% και ανήλθαν μόλις σε 35,58 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά 4,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 58,90 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 3,8% και άγγιξε στο εννεάμηνο του 2025 τα 23,32 δισ. ευρώ.

Οι 5 κυριότερες εξαγωγικές αγορές της χώρας μας, με φθίνουσα κατάταξη, είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και οι ΗΠΑ, όπως ακριβώς ήταν και στο εννεάμηνο του 2024. Στη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται η Ρουμανία (6η θέση), το Ην. Βασίλειο (7η), η Ισπανία (8η), η Γαλλία (9η) και η Ολλανδία (10η).

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2025 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, παρά την πτώση τους κατά 15,8%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ενώ η Γερμανία καταλαμβάνει την 2η θέση, παρά την αύξηση των εξαγωγών κατά 6,7%. Η Κύπρος ανέρχεται στην 3η θέση, με ελαφριά υποχώρηση (-2%) και έπεται, η Βουλγαρία καταλαμβάνοντας την 4η με αύξηση 4,1%. Η πεντάδα των κυριότερων εξαγωγικών αγορών της χώρας μας συμπληρώνεται με τις Η.Π.Α., διατηρώντας μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 1,7%. Στην 6η θέση ανήλθε η Ρουμανία από την 7η που κατείχε στο εννεάμηνο του 2024, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα κατά 18,1%, ενώ στην 7η υποχώρησε το Ην. Βασίλειο (από την 6η), λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 2%. Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (από 9η) και έπεται η Γαλλία, προς την οποία σημειώθηκε ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών (κατά 6,4%), με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη 10η θέση από την 9η που κατείχε. Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ολλανδία, η οποία βρισκόταν στην 15η θέση κατά το προαναφερόμενο διάστημα του 2024.

Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των εξαγωγών (44,3%) και μεγάλη άνοδο στην κατάταξη της Κίνας (22η θέση από 29η), της Δανίας (25η από 39η) με αύξηση 74,1% και της Ιαπωνίας (32η από 43η) με διεύρυνση κατά 38,7%. Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση της Σαουδικής Αραβίας (37η από 26η) με πτώση 41,3%, της Σλοβενίας (43η από 23η) με μείωση 63,1% και της Ν.Κορέας (48η από 25η) με συρρίκνωση 65,7% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2024.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, αύξηση σημειώνεται μόνο προς τις χώρες BRICS (23%), οι οποίες όμως αποτελούν μόλις το 1,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (30,5%) που αποτελεί το ισχνό 0,4% του συνόλου, για το εννεάμηνο του 2025. Πτώση καταγράφεται προς τις σημαντικότερες οικονομικές ενώσεις: προς τον ΟΟΣΑ (-3,8%), προς την Ε.Ε.(27) (-1%), προς την Ευρωζώνη (-5,5%) και προς τις G7 (-2.7%).

Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, η μείωση κατά -4,9% προκύπτει από τις πτωτικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με μόνες εξαιρέσεις τον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων (1,8%) και τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων (9,2%).

Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στον κόσμο, για το εννεάμηνο του 2025 είναι τα ίδια ακριβώς που ήταν και στο περσυνό εννεάμηνο, παρά τις όποιες αυξομειώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η θέση βρίσκονται οι εξαγωγές ελληνικού πετρελαίου, παρά τη μείωσή τους κατά 25,6%, στη 2η θέση οι εξαγωγές φαρμάκων με υποχώρηση κατά 7,6%, στην 3η θέση οι εξαγωγές φύλλων αλουμινίου με αύξηση 16,8%. Ακολουθούν, στην 4η θέση οι εξαγωγές φέτας-κεφαλοτύρι με αύξηση 9% και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αύξηση 3,3%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Την 6η θέση κατέχουν οι εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου (αύξηση 6,1%), ενώ την 7η θέση καταλαμβάνουν τα ψάρια (αύξηση 13,8%). Την 8η και την 9η θέση τα λαχανικά και οι σωλήνες κάθε είδους, αντιστοίχως, με αύξηση για τα μεν λαχανικά 8,1%, για τους δε σωλήνες 9,2%. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνουν οι εξαγωγές ασφάλτου από πετρέλαιο, με αύξηση 16,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων εγκαινιάζει μια νέα εποχή πληροφόρησης με την απεικόνιση των 100 σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών για την Ελλάδα και των 100 σημαντικότερων εξαγωγικών προϊόντων στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η σταθερή θέση και προτίμησή των Ελλήνων εξαγωγέων προς τις χώρες της Ε.Ε. είναι αδιαπραγμάτευτη. Η αναγκαιότητα διασποράς κινδύνου και η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών θα προέλθει από την αύξηση τους προς τις τρίτες χώρες. Η εξάρτηση από την Ε.Ε., που το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση, θα είναι μικρότερη. Η παραπάνω απεικόνιση αναδεικνύει εμφατικά ότι οι νέες αγορές και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές θα μας οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση του εμπορικού μας ελλείματος».