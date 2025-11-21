Πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για τα ΕΛΤΑ

«Όταν η πολιτεία δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, βάζει μπροστά τα σούπερ μάρκετ», είπε χθες από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, CEO της ομώνυμης Κρητικής αλυσίδας. Μάλιστα η ίδια αποκάλυψε ότι, «με πρωτοβουλία της ΕΣΕ (Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας) και για τα ΕΛΤΑ γίνεται μια προσπάθεια για να έρθουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς με τις υπηρεσίες μας στο μεγάλο πλάνο εξυγίανσης».

«Παρέχουμε υπηρεσίες», είπε, «που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσος κόσμος εξυπηρετείται καθημερινά στα μαγαζιά εκτός από όταν κάνει τα ψώνια του. Εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμοί πληρώνονται στα ταμεία μας. Δεν ξέρω πόσα δέματα παραλαμβάνουν πια οι e-commerce users από τα καταστήματά μας».

Και συνέχισε: «Βάλαμε πλάτη στο κάλεσμα της κυβέρνησης να τοποθετήσουμε φορτιστές για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα όταν δεν κυκλοφορούσαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Με χαρά, ανταποκρινόμαστε στα σχέδια της πολιτικής προστασίας.» Με την κυρία Χαλκιαδάκη να χαρακτηρίζει τα σούπερ μάρκετ κρίσιμη κοινωνική μηχανή, που λειτουργεί αθόρυβα εκεί όπου το κράτος συχνά δεν φτάνει.

Είπε ότι πίσω από κάθε κατάστημα βρίσκεται μια περίπλοκη καθημερινή λειτουργία, με περισσότερους από 15 τύπους αδειών για τους εργαζόμενους, συνεχή εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, όταν οι κανόνες είναι απαιτητικοί. «Είμαστε περήφανοι για το πώς λειτουργεί ένα σούπερ μάρκετ». Ενώ απαντώντας στις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής, η Χαλκιαδάκη ήταν απόλυτη. «Μηδενική φοροδιαφυγή. Το περιθώριο κέρδους 1,5% δεν αφήνει χώρο για υποψίες».

Αναγνώρισε ότι ο κλάδος δέχεται πίεση στη δημόσια συζήτηση, όμως υποστήριξε ότι η πραγματική εικόνα παραμένει αθέατη. «Δεν είμαστε ο ένοχος της ακρίβειας. Είμαστε ο σύνοχος της κοινωνίας. Κάθε μέρα, αθόρυβα και αδιάλειπτα, κάνουμε αυτό που θεωρείται αυτονόητο μέχρι να λείψει» είπε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της εξέπεμψε σήμα κινδύνου για τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για συρρίκνωση κοπαδιών, αποχώρηση παραγωγών και έλλειψη νέων που θέλουν να μείνουν στο επάγγελμα. «Χωρίς αυτούς, δεν έχει νόημα να μιλάμε για προϊόντα, τιμές ή ράφια», είπε.

Ζητάνε ενοίκια 120.000 ευρώ

Στο πάνελ που συντόνισε ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπως είπε, ο πληθωρισμός και τα κόστη έχουν εκτινάξει την καθημερινή λειτουργία, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών δεν ακολουθεί.

Η ενέργεια, τα μεταφορικά και κυρίως τα ενοίκια έχουν σημαντική συμβολή στο κόστος, υπάρχουν περιπτώσεις καταστημάτων όπου ενοίκια των 50-60.000 ευρώ, ζητούνται πλέον τα διπλά 120.000, είπε.

«Τα ενοίκια είναι τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε ενώ είπε ότι ο πληθωρισμός δείχνει σταθεροποίηση γύρω στο 1%, κάτι που βοηθά την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Αν και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει πλήρως τις προωθητικές ενέργειες της αγοράς.

Ο κ. Λαβίδας επεσήμανε ότι το brand name απαιτεί παρουσία και στα δύο κανάλια φυσικό κατάστημα και online και φυσικά ένα ποιοτικό προϊοντικό μείγμα. Η ΑΒ βλέπει αύξηση πωλήσεων στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά η επέκταση εκεί είναι «ακριβό σπορ», λόγω ακινήτων.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το 2026 δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη στρατηγική που έχει ήδη χαράξει η εταιρεία, ενώ για την κερδοφορία ανέφερε πως αναμένονται καλύτερες επιδόσεις. Στόχος της ΑΒ είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου. Τα ζημιογόνα καταστήματα θα κλείνουν, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχιστούν στα μικρότερα σημεία. «Θέλουμε να είμαστε σε κάθε γειτονιά», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το μοντέλο franchise βοηθά στη διεύρυνση του δικτύου.

Από την πλευρά του γενικός διευθυντής της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, μίλησε για τη δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα, όπου «κάθε ευρώ βγαίνει δύσκολα» και η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, όπως είπε. Ανέφερε πως η δημόσια συζήτηση έχει «δαιμονοποιήσει» το κέρδος, ενώ σε άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, οι υγιείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται ως πρότυπο. «Στην Ελλάδα το κέρδος το θεωρούμε αισχροκέρδεια», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται μόνο με ισχυρές και υγιείς επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο λιανέμπορος και ο καταναλωτής δεν βρίσκονται σε αντίπαλες πλευρές. Ένας καλά ενημερωμένος καταναλωτής είναι σύμμαχος, καθώς βοηθά να γίνει αντιληπτό από πού ξεκινά μια τιμή και ποια δομικά ζητήματα την επηρεάζουν.

Ο κ. Γεροστεργιούδης τόνισε ότι τα φυσικά καταστήματα παραμένουν σήμερα η πιο βιώσιμη βάση του λιανεμπορίου, ενώ αποκάλυψε ότι στρατηγικός στόχος της Μασούτης είναι να διατηρήσει το μεγαλύτερο δίκτυο σημείων πώλησης.

Δεν θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις τιμών στα νωπά προϊόντα μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική αξία στον καταναλωτή. «Είμαστε εντός στόχων και πολύ ευχαριστημένοι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το 2026 θα υπάρξει αυξημένη κινητικότητα. Για τη συμφωνία με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικό ανέφερε ότι θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες, μιλώντας για «νέα μοντέλα» που θα εισαχθούν στο δίκτυο.