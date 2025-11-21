#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 19,9 δισ. ευρώ με άνοδο 3% σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Οριακή αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο το 3ο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 12:32

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.909.855 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.336.137 χιλ. ευρώ και αύξηση 4,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.020.709 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 7.243.535 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.044.227 χιλ. ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 6.876.444 χιλ. ευρώ.

