Ντιλς 45 εκατ. ευρώ σε τρεις μήνες για χώρους γραφείων

Αύξηση 50% σημειώθηκε στις επενδύσεις στα γραφεία το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με νέα στοιχεία, καθώς η ψαλίδα ανάμεσα στο βόρεια προάστια και το κέντρο ανοίγει λόγω της ενισχυμένης ζήτησης για το Μαρούσι και τις γύρω περιοχές.

Η αγορά γραφείων που περιβάλλει το Σύνταγμα χάνει έδαφος στις προτιμήσεις πολλών εταιρειών τονίζουν παράγοντες της αγοράς στο Euro2day.gr, λόγω της συμφόρησης της περιοχής και παρά τις συγκοινωνίες που την εξυπηρετούν.

Αντιθέτως, οι επαγγελματικοί χώροι στα βόρεια προάστια βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις εταιρειών που δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στο να λειτουργούν στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού κόμβου (hub).

«Από τη Βασιλίσσης Σοφίας και πάνω βρίσκεται η ισχυρή ζήτηση για γραφεία. Τα σημεία κοντά στα μέσα σταθερής τροχιάς πάντα προτιμούνται αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν τα βόρεια προάστια και ας μην είναι κοντά σε σταθμό», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

«Κάποιες εταιρείες μάλιστα προτιμούν να περιμένουν ακόμα και 9 μήνες μέχρι να βρεθεί κάτι που τους ταιριάζει στα βόρεια από το να πάνε αλλού», προσθέτουν οι ίδιοι.

Πρόκειται για μια τάση που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην νέα έκθεση της Cushman & Wakefield Proprius για την αγορά γραφείου. Συγκεκριμένα, στο τρίτο τρίμηνο μισθώθηκαν περίπου 50.000 τ.μ. γραφειακών χώρων. Από το σύνολο, το 50% της συνολικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε στα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά της Αθήνας, αντιστοιχώντας στα 25.000 τ.μ. Ακολουθεί το κέντρο (CBD) με το 35% των χώρων που μισθώθηκαν.

Στις τιμές ωστόσο, το κέντρο της Αθήνας ακόμα κρατά την πρωτιά. Το κόστος ενοικίασης στο CBD βρίσκεται στα 29,50 ευρώ ανά τ.μ. ενώ στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείου είναι στα 29 ευρώ ανα τ.μ. Πιο οικονομικές επιλογές προσφέρονται στα γραφεία της Συγγρού και τη Βουλιαγμένης στα 24 ευρώ ανά τ.μ. Όπως επίσης και στον Πειραιά (18 ευρώ).

Στα 45 εκατ. ευρώ τα ντιλ

Στη συνέχεια η έκθεση αναφέρει ότι ο όγκος συναλλαγών κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε περίπου 45 εκατ ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση άνω του 50%, αν και παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τα αυξημένα επίπεδα που καταγράφηκαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές συνέχισαν να οδηγούν την αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 70% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Το υπόλοιπο 30% προήλθε από τις ΑΕΕΑΠ.

Ανάμεσα στις αξιόλογες συμφωνίες του τρίτου τριμήνου είναι η εξαγορά της Trastor ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων υψηλών προδιαγραφών, που βρίσκεται επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 11-13 έναντι 21,4 εκατ ευρώ.