Γιατί μπήκε φρένο στην ένταξη νεότερων ακινήτων στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Χωρίς τον βασικό καταλύτη, την αύξηση της περιμέτρου και στα ακίνητα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μετά το 2005, έγιναν οι αλλαγές στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», γεγονός, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, που αποδυναμώνει τις βελτιώσεις καθώς συνεχίζεται ο περιορισμός στα διαθέσιμα ακίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, το φρένο στην ένταξη στο πρόγραμμα και νεότερων ως προς την έκδοση της οικοδομικής παλαιότητας ακινήτων -η συζήτηση αφορούσε ακίνητα που πήραν άδεια μέχρι το 2015- προήλθε από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Κομισιόν εξαιτίας των πηγών προέλευσης των κονδυλίων για την υποστήριξη του προγράμματος.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν στο Euro2day.gr πως το πάγιο αίτημα των τραπεζών για ένταξη στο πρόγραμμα και νεότερων (σ.σ. μετά το 2005) ακινήτων βρήκε θετική ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης, ωστόσο οι πηγές του funding δεν πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση.

Κορεσμένη ήδη

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η αγορά των διαθέσιμων ακινήτων με οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2005 είναι ήδη κορεσμένη και πεπερασμένη, ενώ η αύξηση της ζήτησης λόγω των προγραμμάτων (Σπίτι μου Ι και Σπίτι μου ΙΙ) έχει προκαλέσει για τα εν λόγω ακίνητα έκρηξη στις τιμές.

«Ο βασικός λόγος που η βελόνα του "Σπίτι μου ΙΙ" έχει κολλήσει στο 65% είναι η περιορισμένη περίμετρος καθώς δεν αφορά και ακίνητα νεότερης οικοδομικής άδειας», τονίζει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος και επισημαίνει πως οι τράπεζες είχαν εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα από το πρώτο πρόγραμμα (Σπίτι μου Ι) και είχαν ενημερώσει σχετικά τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Μόνο εισοδηματικά

Και κάπως έτσι η κυβέρνηση προχώρησε στις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια με διεύρυνση αυτών και στην παράταση του χρόνου ένταξης στο πρόγραμμα. «Οι εν λόγω αλλαγές είναι σημαντικές αλλά το ζήτημα είναι και παραμένει η δεξαμενή των διαθέσιμων ακινήτων», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, καθώς οι τιμές στη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων έχουν εκτοξευτεί ένεκα της ζήτησης που υπάρχει, ελέω του κρατικού προγράμματος.