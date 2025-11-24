Προσφορές σπιτιών με... εγγύηση απόδοσης για τους αγοραστές

Στην παροχή εγγυημένης απόδοσης των ακινήτων στρέφονται όλο και περισσότερο οι κατασκευαστικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να κλειδώσουν καλύτερες τιμές πώλησης και να εξασφαλίσουν την ταχύτερη αξιοποίηση των διαμερισμάτων που διαθέτουν στην αγορά.

Πρόκειται για τις εγγυήσεις ενοικιάσεων (rental guarantees) που συχνά παρέχονται από ξένες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες εισήλθαν στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια και δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι μεγάλοι «παίκτες» που διαθέτουν τεχνογνωσία και κεφάλαια, εργαλεία που τους επιτρέπουν να προσφέρουν πιο καινοτόμα προϊόντα, τα οποία στοχεύουν στην προσέλκυση αγοραστών, αναφέρουν κύκλοι της αγοράς στο Euro2day.gr.

Η εγγύηση παρέχει ασφάλεια στους αγοραστές στο σκέλος της μίσθωσης, δηλαδή στη δυνατότητα του περιουσιακού στοιχείου να αποφέρει ένα ικανοποιητικό ετήσιο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο μικτής απόδοσης, η εγγύηση ενοικιάσεων (ROI) ανέρχεται περίπου στο 4% ενώ το ποσοστό του καθαρού ετήσιου κέρδους μειώνεται στο 1,8%.

«Για έναν αγοραστή που δεν θέλει να ασχολείται καθόλου με την επένδυση και θέλει χαμηλό ρίσκο, η εγγύηση προσφέρει μια λύση», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Η παροχή εγγύησης αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις προχωρημένες συζητήσεις των δύο πλευρών ενώ δεν αναφέρεται στις ιστοσελίδες των εταιρειών.

«Από χώρες όπως η Αγγλία και η Κύπρος ήρθαν οι εγγυημένες αποδόσεις των ακινήτων στην ελληνική αγορά εδώ και καιρό. Όμως τώρα βλέπουμε να προσφέρονται περισσότερο από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα και είναι πιο εξειδικευμένες σε σχέση με αυτές που βλέπαμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα», προσθέτουν κύκλοι της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην πορεία κερδίζει η εταιρεία ανάπτυξης και μια ακόμα πηγή μελλοντικών εσόδων.

Η παροχή εγγύησης βοηθάει την κατασκευαστική εταιρεία να αναλάβει τη διαχείριση του ακινήτου, ενισχύοντας το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει.

Η ώθηση στο asset management είναι μια τάση που ενισχύεται σημαντικά στην αγορά ακινήτων λόγω του μεγάλου αριθμού των ξένων αγοραστών και τις πολλές υποχρεώσεις που ενέχει η ιδιοκτησία ενός σπιτιού.

Τι κρύβεται πίσω από την εγγύηση

Ακόμα, η στροφή προς τις εγγυήσεις αντανακλά και τη δυσκολία με την οποία αντιμετωπίζουν κάποιοι κατασκευαστές να κλείσουν συμφωνίες με αγοραστές καθώς οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Μετά το ράλι τιμών που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγοι οι επενδυτές που αμφισβητούν την πραγματική αξία που προσφέρουν τα νεόδμητα διαμερίσματα.

Επίσης να σημειωθεί ότι το κόστος της εγγύησης ενοικιάσεων ενσωματώνεται στην τελική τιμή του ακινήτου, οδηγώντας ακόμη υψηλότερα το κόστος απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου.