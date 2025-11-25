Τι φοβάται 1 στους 2 Ελληνες καταναλωτές για το 2026

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παράδοξα. Την ίδια στιγμή που οι καταναλωτές εμφανίζονται από τους πιο ανήσυχους παγκοσμίως, η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ ζει στιγμές δόξας και εποχές lockdown.

Τα τελευταία στοιχεία καταγράφουν μια χώρα που αισθάνεται πιεσμένη, αλλά καταναλώνει... χωρίς αύριο και ένα οργανωμένο λιανεμπόριο που συνεχίζει να αναπτύσσεται σημαντικά.

Όπως προκύπτει από έρευνα της NielsenIQ, οι Έλληνες εκφράζουν σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό φόβο για νέες ανατιμήσεις το 2026. Ένας στους δύο καταναλωτές ανησυχεί κυρίως για την αύξηση των τιμών, έναντι 29% του παγκόσμιου μέσου όρου.

Στη δεύτερη θέση των ανησυχιών των Ελλήνων για το 2026 βρίσκεται η πίεση που συνδέεται με την καθημερινότητα, με το 31% να δηλώνει ότι ανησυχεί για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το 17% του διεθνούς μέσου όρου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η επιβράδυνση της οικονομίας, κάτι που φοβάται 1 στους 5 Έλληνες, αντίστοιχο ποσοστό με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Εν αντιθέσει με τον παγκόσμιο μέσο όρο που το 23% δηλώνει ως ανησυχία τη γεωπολιτική αστάθεια, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι μόλις στο 15%. Χαμηλά και ο φόβος της πολιτικής αστάθειας που απασχολεί το 8% των Ελλήνων, έναντι 11% του παγκόσμιου μέσου όρου.

Ενώ ένα παράδοξο εύρημα αφορά την αύξηση του κόστους στέγασης, η οποία εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλά στη λίστα καθώς μόλις 9 στους 100 δήλωσαν ότι ανησυχούν. Ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με το 10% του παγκόσμιου μέσου όρου.

Αντιθέτως, ζητήματα όπως η κλιματική κρίση και η ικανότητα κάλυψης βασικών αναγκών φαίνεται να απασχολούν πολύ λιγότερο τους Έλληνες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπου οι σχετικές ανησυχίες φτάνουν το 10%.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της NielsenIQ Βάιος Δημοράγκας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας είναι εντυπωσιακό. Παρότι το 67% των καταναλωτών δηλώνει οικονομικά πιεσμένο, τα στοιχεία της Eurostat προσδιορίζουν τον πραγματικό κίνδυνο φτώχειας στο 27%, ποσοστό το οποίο φυσικά και δεν είναι λίγο. Κι όμως, παρά την αντίληψη πίεσης, η κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται με ένταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης της κατανάλωσης, η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε μια εξαιρετική χρονιά για το οργανωμένο λιανεμπόριο, με την αγορά FMCG να εμφανίζει ανάπτυξη 6,1%, από τις αρχές του έτους μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, με την αύξηση του όγκου να φτάνει το 4,6%. Πέρυσι ο όγκος πωλήσεων είχε αυξηθεί κατά 3,6%. Αυτό δημιουργεί ένα διετές μαξιλάρι ανάπτυξης που ξεπερνά το 8%. Επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2020. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι παρά το οικονομικό στρες, η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Βέβαια το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς που έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για το πώς θα κινηθεί η αγορά εφέτος καθώς η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.