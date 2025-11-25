Αυξάνεται κατά 363 εκατ. ευρώ το κόστος για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Αυξάνεται κατά 363 εκατ ευρώ το κόστος επένδυσης για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, σε μια αύξηση που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του έργου.

Σε ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης του Υπουργείου Μεταφορών που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια χθες και φέρει την υπογραφή του υπουργού Χρ. Δήμα, προκύπτει πρόθεση χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 525 εκατ. ευρώ, για αποζημιώσεις που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης.

Το ποσό των 363,8 εκατ. αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά από μεταβολές στο έργο. Επίσης, τα 161 εκατ. αφορούν ήδη εγκεκριμένες αποφάσεις αποζημίωσης για την επιτάχυνση κατασκευής του Ε65.

Σχετικά με τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), η αποζημίωση καλύπτει την απώλεια εσόδων της εταιρείας παραχώρησης μετά τη διετή παράταση του χρόνου κατασκευής, χωρίς όμως να υπάρχει ισόχρονη παράταση της περιόδου εκμετάλλευσης του αερολιμένα. Ακόμα, η αποζημίωση καλύπτει τη δαπάνη για κατασκευή σήραγγας 3 χλμ. στην οδό πρόσβασης στο αεροδρόμιο για περιβαλλοντικούς λόγους (που δεν προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό) αλλά και αποζημιώσεις για την περίοδο της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι το ποσό της αποζημίωσης προστίθεται στο κόστος κατασκευής που μέχρι σήμερα βρίσκεται στα 625 εκατ. ευρώ.

Στο 2027 τοποθετείται η έναρξη των πρώτων δοκιμαστικών πτήσεων στον αερολιμένα, οι εργασίες ανάπτυξης του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την πρόοδο υλοποίησης να υπερβαίνει το 65% στο τέλος Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους επιτελείς της ΤΕΡΝΑ, ο κύριος όγκος των εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί το 2026, έτος κατά το οποίο η κατασκευάστρια εταιρεία εκτιμάται, βάσει χρονοδιαγράμματος, ότι θα παραδώσει το αεροδρόμιο στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης».

Σημειώνεται ότι μέτοχοι της ΔΑΗΚ είναι το ελληνικό δημόσιο (45,9%), ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και ο ινδικός όμιλος GMR (21,64%).