Πώς κινήθηκε η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης. Η εικόνα που μεταφέρει το ΙΝΣΕΤΕ για τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς.

Τα Airbnb στο... ύψος τους με πάνω από 1 εκατ. κλίνες στο φινάλε της σεζόν

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 08:25

Τη σταθερά ανοδική πορεία που καταγράφει η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα σε επίπεδο προσφερόμενων καταλυμάτων -και όχι μόνο- αντανακλούν τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE) για τον Οκτώβριο, με τον αριθμό των προσφερόμενων κλινών να παραμένει πάνω από το όριο του 1 εκατ. ακόμα και στο φινάλε της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του INSETE, η προσφορά των καταλυμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφει και τον Οκτώβριο θετικό πρόσημο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τη σχετική αύξηση να διαμορφώνεται το 4%. Συγκεκριμένα ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb ανήλθε σε 234 χιλιάδες τον περασμένο μήνα έναντι 225 χιλιάδων τον Οκτώβριο του 2024.

Βέβαια, όπως είναι φυσικό, καθώς η σεζόν κατεβάζει σταδιακά ταχύτητα τον Οκτώβριο, σε μηνιαία βάση (σ.σ. σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο) σημειώνεται μείωση της προσφοράς σε ποσοστό 5% περίπου. «Τον Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, καταγράφεται εποχική υποχώρηση, με τα καταλύματα να διαμορφώνονται σε 234 χιλ., παραμένοντας όμως υψηλότερα κατά 9 χιλ. έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο κλινών, τον Οκτώβριο ο αριθμός τους διαμορφώθηκε σε 1,030 εκατ., σημειώνοντας εποχική αποκλιμάκωση. Ωστόσο, ο αριθμός τους παρέμεινε υψηλότερος κατά +38 χιλ. έναντι των 992 χιλ. του Οκτωβρίου του 2024. Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση διαπιστώνεται αύξηση της προσφοράς κατά 4%, ενώ αντίστοιχα παρατηρείται μικρή μείωση σε μηναία βάση.

«Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά», αναφέρεται στο Στατιστικό Δελτίο.

Σε ό,τι αφορά τη μέση διάρκεια παραμονής, τον Οκτώβριο ανήλθε σε 3,8 διανυκτερεύσεις και διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση της σεζόν.

Η συνολική εικόνα των δέκα πρώτων μηνών του 2025 υποδηλώνει ότι, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις στις αρχές του έτους, η μέση διάρκεια παραμονής στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη θετική πορεία της τελευταίας διετίας.

Τέλος, ως προς το μείγμα των τουριστών, «τον Οκτώβριο η κυριαρχία των ξένων ταξιδιωτών παρέμεινε ισχυρή, με τη συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 88%, έναντι 12% των ημεδαπών. Η διατήρηση τόσο υψηλού ποσοστού μετά τη λήξη της θερινής περιόδου υπογραμμίζει τη σαφή διεθνή προσανατολισμένη φύση της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και την ανθεκτικότητα της ζήτησης στην περίοδο μετά την πανδημία», σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

