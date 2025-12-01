#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν μείωση 6,9%. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση των εξαγωγών του βαμβακιού.

Στα 2,68 δισ. ευρώ οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στο εννεάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 10:58

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, το πρώτο εννεάμηνο του 2025 η αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας φαίνεται ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονη πίεση.

Οι λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παραμένουν υποτονικές και προβληματίζουν τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά.

Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου σημείωσαν οριακή αύξηση 0,6%, σαφώς χαμηλότερη από τον πληθωρισμό.

Σε αξία οι λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 2,68 δισ. ευρώ.

Παράλληλα οι εξαγωγές συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες παρά την βελτίωση του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου.

Οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν μείωση 6,9%. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση των εξαγωγών του βαμβακιού.

Η συνολική αξία των εξαγωγών το πρώτο εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,15 δισ. ευρώ έναντι 1,24 δισ. ευρώ το 2024.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στα 590 εκατ. ευρώ. Οριακή αύξηση 0.2% παρουσίασαν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. Αντίθετα οι εξαγωγές του βαμβακιού ήταν μειωμένες κατά 27,2%.

Οι εισαγωγές στο σύνολο της αλυσίδας σημείωσαν άνοδο 5,6% και ανήλθαν σε 2,55 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 1,98 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 6,5%.

 

