Καλούνται νέοι μάρτυρες στη δίκη για τις υποκλοπές

Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από πρόταση του εισαγγελέα τα οποία δεν είχαν κληθεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια. Στην πλειοψηφία τους είναι πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Intellexa.

Ανάμεσά τους και ο άνθρωπος που φέρεται να απέστειλε το ύποπτο μήνυμα στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και να πληρώθηκε από την πιστωτική κάρτα του. Ο συγκεκριμένος είχε κληθεί και είχε εξεταστεί ως μάρτυρας υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την κάρτα του την οποία άγνωστο πρόσωπο στον ίδιο χρησιμοποίησε για την αποστολή του μηνύματος.

Νωρίτερα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ουσία της έρευνας των τηλεφωνικών υποκλοπών εισέφερε στο δικαστήριο ο Στέφανος Γκριντζάλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ,ο οποίος με σαφή και περιγραφικό τρόπο περίγραψε βήμα προς βήμα τις κινήσεις της Αρχής που έφτασε στον αριθμό από τον οποίο έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε το μήνυμα.

Όπως είπε όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε παραγγελία εισαγγελική για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από που ήρθε το μήνυμα».

Και έτσι έφτασαν στον αριθμό που έφυγαν τα μηνύματα και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε. Αμέσως τα στοιχεία τα έστειλαν στην Εισαγγελία. Πρόσθεσε ότι «είχε ενδιαφέρον ότι αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν. Ανδρουλάκη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα. Να κληθεί από τη δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή στο ΚΕΤΥΑΚ μετά από τα σχετικά δημοσιεύματα του δημοσιογράφου των Νέων Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο κ. Γκριντζάλης εξήγησε ότι «δεν πήγαμε να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το peedator. Αστείο να το περιμένει κανείς. Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Είδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανένα υπολογιστή ” είπε ο μάρτυρας επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο είναι αν οι 92 όπου είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από το predator ήταν και από την ΕΥΠ ώστε να βοηθηθεί η δικαιοσύνη και να εντοπιστεί αν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης.

Πρόεδρος: Ο δικός σας έλεγχος θα μπορούσε να αποκλείσει τη λειτουργία παράνομου λογισμικού από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι βέβαια.

Πρόεδρος: Αλλά μέλη βέβαια της Αρχής Με απόλυτο τρόπο μας είπαν τον δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση αποκλείοντας την ΕΥΠ.

Μάρτυρας: Όποιος το υπογράφει αυτό είναι για βράβευση.

Στη συνέχεια δεν έκρυψε ότι «περισσότερο εντύπωση που έκανε το γεγονός ότι δεν ήρθαν τα θύματα στην ΑΔΑΕ να μας δώσουν την ημερομηνία παρακολούθησης».

O εισαγγελέας της έδρας στάθηκε ιδιαίτερα στον έλεγχο και τον τρόπο κυρίως που αφορούσε το ΚΕΤΥΑΚ, με τον μάρτυρα να επισημαίνει ότι θα ήταν ουτοπικό να περίμεναν να βρουν κάτι εκεί ακόμα και αν όπως το θέλει το σενάριο είχαμε να κάνουμε με μια εταιρεία που ενδεχομένως παρανομούσε.

Ο κ. Γκριντζάλης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η ΕΥΠ ουδέποτε έδωσε τα συνοδά έγγραφα για την παρακολούθηση των Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Την πρώτη φορά ο νέος τότε διοικητής της ΕΥΠ ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί και την επόμενη επικαλέστηκε το απόρρητο.

Απαντώντας σε ερώτηση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ είπε πως ουδέποτε απέκτησαν εικόνα της πορείας των εγγράφων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ