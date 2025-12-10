Bloomberg: Ισχυροί συμβολισμοί στην υποψηφιότητα Πιερρακάκη για πρόεδρος του Eurogroup

Η Ελλάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει την πλέον συμβολική δοκιμασία στην πορεία της προς την αποκατάσταση εντός της ευρωζώνης, καθώς ο υπουργός Οικονομικών της διεκδικεί την ηγεσία του ίδιου φόρουμ όπου κάποτε εκτυλίχθηκε η κρίση χρέους της χώρας, γράφει το Bloomberg.

Στην αυριανή ψηφοφορία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα αναμετρηθεί με τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ για τη θέση του προέδρου του Eurogroup. Πρόκειται για την ονομασία της λέσχης των υπουργών Οικονομικών της περιοχής, των οποίων οι νυχτερινές συνεδριάσεις πριν από περισσότερο από μια δεκαετία επικεντρώνονταν στην Ελλάδα για όλους τους λάθος λόγους.

Αμφότεροι έκαναν προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου αναδείχθηκαν ως οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι για την κενή θέση που προέκυψε μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου. Ο νικητής θα προεδρεύει των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί τη νομισματική ένωση σε όλο τον κόσμο.

Το πιθανό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές, καθώς οι περισσότερες πρωτεύουσες μέχρι στιγμής αποφεύγουν να γνωστοποιήσουν ποιον θα στηρίξουν, όμως το αφήγημα της εθνικής εξιλέωσης που προβάλλει η Αθήνα μετά από πολυετή προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερρακάκη δεν μπορεί να προσφέρει.

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο πρώην Ολλανδός υπουργός Οικονομικών που προήδρευσε της ομάδας κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου της κρίσης χρέους της χώρας. «Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη-μέλη.»

Από δημοσιονομική άποψη, η Ελλάδα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός μειώνεται ταχέως. Η χώρα είναι από τις λίγες στο μπλοκ που παράγουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλούς ομοτίμους της — αν και έχει ακόμη απόσταση να καλύψει μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΝΑΤΟ, αγωνίζεται να περιορίσει τα ελλείμματα που βρίσκονται πολύ πάνω από το όριο του 3% του ΑΕΠ που θέτει η ΕΕ. Το χρέος του πιθανόν να ξεπεράσει εκείνο της Ελλάδας έως το τέλος της δεκαετίας.

Η αλλαγή ηγεσίας στο Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι πιο σκληρές εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Τα κράτη αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για δαπάνες ίσες με το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτιζε στην κρίση χρέους, το ίδιο το Eurogroup δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να βρει τη θέση και τη σχετική σημασία του.

Μεταξύ των πιθανών μελλοντικών προτεραιοτήτων είναι το ζήτημα της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εθνικών εμποδίων στις κεφαλαιαγορές, και η έκδοση ψηφιακού ευρώ.

Ενδέχεται επίσης να αναδειχθεί η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων — ένας τομέας όπου ο Πιερρακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι διαθέτει πλεονέκτημα λόγω της προηγούμενης θητείας του ως υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.