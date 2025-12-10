«Εφιάλτης» για τους γονείς η χρήση social media από τα παιδιά

Η πλατφόρμα People of Greece ρώτησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για τη χρήση οθονών και social media από παιδιά.

Η έρευνα παρουσιάζει τη χρήση smartphones και social media από παιδιά στην Ελλάδα, μέσα από τα μάτια των ίδιων των γονιών. Οι γονείς αναγνωρίζουν την αντίφαση: θέτουν κανόνες, όμως αυτοί σπάνια τηρούνται μετά το Δημοτικό.

Παρότι εμφανίζεται και προσχολική χρήση -και ένα σημαντικό ποσοστό τη θεωρεί αποδεκτή-, η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στο Γυμνάσιο-Λύκειο, όπου ζητούν πλέον στήριξη από Πολιτεία και πλατφόρμες, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ο κύριος φόβος δεν είναι το smartphone αλλά τα social media, με το TikTok παρών σε όλες τις ηλικίες. Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στήριξης και ενημέρωσης στο κοινό των γονέων εφήβων.

Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο κάποια πρώτα ευρήματα που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης στις απόψεις και τις ανάγκες γονιών και παιδιών πριν την οριστικοποίηση της όποιας θεσμικής παρέμβασης, με στόχο πάντα η παρέμβαση να βρει συμμάχους και να συμπεριλάβει εφικτούς και υλοποιήσιμους στόχους.

Τι Κατέγραψε η Έρευνα: