Ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός για τις πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα, ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Euro2day.gr, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, συνεργάτες του πρωθυπουργού και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καββαδάς.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό από στεριά και θάλασσα βρίσκεται το εμπορικό λιμάνι του Βόλου από αγρότες και αλιείς. Σήμερα το πρωί, αγρότες από τα μπλόκα της Θεσσαλίας έφτασαν με τρακτέρ στο εμπορευματικό και το εμπορικό λιμάνι του Βόλου καθώς και το τελωνείο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ανά τη χώρα.

Το Μέγαρο Μαξίμου μελετά τη δυνατότητα πρόσθετων κινήσεων στήριξης, χωρίς όμως να ανοίγει ταυτόχρονα την πόρτα για υπερβολικές προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται πιθανές παρεμβάσεις που ενδεχομένως να μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «βαλβίδα εκτόνωσης». Ανάμεσά τους, ο επαναπροσδιορισμός ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ώστε να αποτυπώνονται πιο δίκαια οι πραγματικές ανάγκες, η επέκταση του προγράμματος «Γαία», το οποίο εξασφαλίζει τιμή-ανάσα στα 9,2 λεπτά/kWh για το αγροτικό ρεύμα και η παράταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος.