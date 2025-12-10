Οι εταιρείες που διακρίθηκαν στον 2ο Διαγωνισμό Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων Datathon 2025

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), διοργάνωσε με επιτυχία τον 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων Datathon 2025. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του διαγωνισμού, στο IMPACT HUB ATHENS στην Αθήνα. Μέσα από μία απαιτητική διαδικασία ξεχώρισαν οι τρεις νικητήριες ομάδες, οι οποίες κέρδισαν βραβεία συνολικής αξίας 6.000 ευρώ. Τους νικητές βράβευσαν ο Διευθυντής Οργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος Σπύρος Γαρδικιώτης και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) Αλέξανδρος Μελίδης.

Το Datathon της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια τεχνολογική δράση ανοικτής καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και ιδεών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων, που παρέχονται μέσω της πύλης ανοικτών δεδομένων Open Data Portal της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων. Δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός που επιδιώκει την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι μια βιωματική εμπειρία μάθησης που προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν και να παράγουν ιδέες με επιχειρησιακή αξία που ανταποκρίνονται σε πραγματικές προκλήσεις.

Στον φετινό διαγωνισμό δόθηκε προτεραιότητα στους τομείς της αγοράς ακινήτων και του τουρισμού.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού έλαβαν μέρος εννέα ομάδες, από τον χώρο των Πανεπιστημίων, την ελληνική startup κοινότητα κ.α., οι οποίες συγκεντρώθηκαν και εργάστηκαν πάνω στις καινοτόμες ιδέες τους με τη βοήθεια «μεντόρων» από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΕΛΛΑΚ και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Γαρδικιώτης τόνισε: «Ως Τράπεζα της Ελλάδος, πρωτοπορούμε στην προώθηση της καινοτομίας και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους – επαγγελματίες ICT, startupers και την ακαδημαϊκή κοινότητα – όχι μόνο παρέχοντας δεδομένα και συμμετέχοντας στη διοργάνωση, αλλά και προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη και mentorship μέσω της δυναμικής παρουσίας στελεχών μας με γνώση και εμπειρία. Το Datathon είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η συνεργασία και η ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα μπορούν να γεννήσουν λύσεις που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας».

Ο κ. Μελίδης από την πλευρά του ανέφερε: «Η επιτυχημένη διοργάνωση του Datathon της Τράπεζας της Ελλάδος αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική που έχει η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων στη χώρα μας. Οι ομάδες που συμμετείχαν ανέδειξαν καινοτόμες λύσεις και προτάσεις πολιτικής για κρίσιμα ζητήματα όπως η στεγαστική προσιτότητα και ο βιώσιμος τουρισμός, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική κοινότητα ανοιχτών τεχνολογιών και δεδομένων είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Η συνεργασία της ΕΕΛΛΑΚ με την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί υπόδειγμα σύμπραξης φορέων δημοσίου συμφέροντος με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μας που έκαναν αυτή τη διοργάνωση πραγματικότητα».

Τα τρία Βραβεία κέρδισαν οι ακόλουθες ομάδες:

1ο Βραβείο (Έπαθλο €3.000): ProperLy. Η ομάδα σχεδίασε μία web based πλατφόρμα που επιτρέπει την ολοκληρωμένη αξιολόγηση υποψήφιων για αγορά ακινήτων με τη χρήση ανοικτών δεδομένων.

2 ο Βραβείο (Έπαθλο €2.000): GORDIA - NOT . Πρόκειται για μία δυναμική διαμόρφωση πρότασης τουριστικής πολιτικής, που απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή δήμου.

Πρόκειται για μία δυναμική διαμόρφωση πρότασης τουριστικής πολιτικής, που απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή δήμου. 3ο Βραβείο (Έπαθλο €1.000): Flow Map AI. Η ομάδα δημιούργησε μία εφαρμογή που μετατρέπει ανοικτά δεδομένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε ζωντανό χάρτη πρόβλεψης και διαχείρισης τουριστικών ροών σε πραγματικό χρόνο. Βοηθά δήμους, φορείς και επιχειρήσεις να προλαμβάνουν τον υπερτουρισμό, να προστατεύουν το περιβάλλον και να ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα, προσφέρει στους ταξιδιώτες «έξυπνη» καθοδήγηση για πιο ποιοτικές, βιώσιμες και αυθεντικές εμπειρίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι: