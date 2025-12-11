#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στηρίζει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη η Γερμανία

Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για τη θέση του επόμενου προέδρου του Eurogroup. Η ελληνική υποψηφιότητα κόντρα στον Βέλγο Βινσέντ βαν Πετέχεμ.

Στηρίζει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη η Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 16:34

Την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του Ελληνα υπουργού Οικονομικών για τη θέση του προέδρου του Eurogroup έκανε γνωστή ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Klingbeil. 

Οπως έγραψε νωρίτερα το Euro2day.gr η ψηφοφορία είναι μυστική και οι συμμαχίες της τελευταίας στιγμής θα παίξουν ρόλο. Και σε μια μυστική ψηφοφορία, η εικόνα μετράει όσο και οι συμμαχίες, για να πάρει κάποιος τις πολυπόθητες 11 ψήφους. Οι πηγές από την Κομισιόν και το ΕΛΚ επιμένουν ότι η ελληνική υποψηφιότητα βρίσκεται κοντά στη νίκη. Το ΕΛΚ και η Κομισιόν όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό.

Ένα επιχείρημα που λειτουργεί υπέρ της Αθήνας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα απουσιάζει από τις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης εδώ και είκοσι χρόνια. Ο τελευταίος Έλληνας που κατέλαβε σημαντικό ευρωπαϊκό οικονομικό αξίωμα ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από το 1994 έως το 2002.

Έκτοτε, καμία μεγάλη θέση στο Eurogroup, στην ΕΚΤ ή στον ESM δεν έχει περάσει σε ελληνικά χέρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και Ecofin

D-day στην ελληνική μάχη για την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη γεννιέται μέσα από πολίτικες και στρατηγική

Bloomberg: Ισχυροί συμβολισμοί στην υποψηφιότητα Πιερρακάκη για πρόεδρος του Eurogroup

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο