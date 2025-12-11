Στηρίζει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη η Γερμανία

Την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του Ελληνα υπουργού Οικονομικών για τη θέση του προέδρου του Eurogroup έκανε γνωστή ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Klingbeil.

Οπως έγραψε νωρίτερα το Euro2day.gr η ψηφοφορία είναι μυστική και οι συμμαχίες της τελευταίας στιγμής θα παίξουν ρόλο. Και σε μια μυστική ψηφοφορία, η εικόνα μετράει όσο και οι συμμαχίες, για να πάρει κάποιος τις πολυπόθητες 11 ψήφους. Οι πηγές από την Κομισιόν και το ΕΛΚ επιμένουν ότι η ελληνική υποψηφιότητα βρίσκεται κοντά στη νίκη. Το ΕΛΚ και η Κομισιόν όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό.

Ένα επιχείρημα που λειτουργεί υπέρ της Αθήνας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα απουσιάζει από τις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης εδώ και είκοσι χρόνια. Ο τελευταίος Έλληνας που κατέλαβε σημαντικό ευρωπαϊκό οικονομικό αξίωμα ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από το 1994 έως το 2002.

Έκτοτε, καμία μεγάλη θέση στο Eurogroup, στην ΕΚΤ ή στον ESM δεν έχει περάσει σε ελληνικά χέρια.