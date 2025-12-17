Γ. Παράσχης: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τη νέα τουριστική σεζόν

«Βρισκόμαστε στο κλείσιμο μιας ακόμη απαιτητικής αλλά και επιτυχημένης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό. Η σημερινή μας συνάντηση είναι η ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε και, κυρίως, πώς προχωράμε. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, ο ελληνικός τουρισμός απαιτεί στρατηγική αλλά και διαρκείς τακτικές αναπροσαρμογές σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς», τόνισε ο Γιάννης Παράσχης μιλώντας στο ετήσιο Συνέδριο ΣΕΤΕ με θέμα “TOURISM AHEAD”.

Οπως είπε:

Η χρονιά που κλείνει, η σεζόν που ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η ζήτηση για την Ελλάδα αντέχει, η επιμήκυνση της περιόδου κερδίζει έδαφος, νέες μορφές ταξιδιού και εμπειρίας αναδύονται.

Η αύξηση του 4% στις αφίξεις αλλά ταυτόχρονα η αύξηση της τάξης του 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ είναι καταρχήν ιδιαίτερα θετικά, εφόσον στηρίζει την επιδίωξη για ποιοτικότερο τουρισμό. Τα πρώτα σήματα για την επόμενη χρονιά είναι επίσης ενθαρρυντικά.

Ταυτόχρονα όμως, πίσω από τη συνολική καλή εικόνα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν στα όρια, πιεζόμενες από αυξημένα κόστη, ρυθμιστικά βάρη, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά υπάρχει πάντα ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας. Αυτή η διπλή πραγματικότητα είναι και το σημείο εκκίνησης της συζήτησής μας.

Tourism Ahead – Η πυξίδα του αύριο. Ο ελληνικός τουρισμός με πάνω από 40 εκατ. αφίξεις και πρόβλεψη για ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 πάνω από 22,5 δισ. ευρώ έχει ξεπεράσει όλες τις εκτιμήσεις και τους στόχους που είχαν τεθεί μέχρι σήμερα.

Με τη νέα αυτή πραγματικότητα και τη νέα βάση εκκίνησης κάνουμε το επόμενο βήμα, θέτοντας το πλαίσιο για την πυξίδα του αύριο. Δεν μας αρκεί να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να προηγείται, να διαβάζει σωστά τα σήματα του μέλλοντος και να μετατρέπει την αβεβαιότητα σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Η πορεία που σχεδιάζουμε σήμερα είναι ένας χάρτης για επιχειρήσεις, προορισμούς, θεσμούς και εργαζόμενους.

Για τον λόγο αυτόν, οι ενότητες του φετινού Συνεδρίου εστιάζουν στις βασικές προκλήσεις που αφορούν στην επόμενη μέρα του Ελληνικού Τουρισμού. Ξεκινάμε από το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι πόλεμοι, οι ανακατατάξεις στις αγορές, οι πληθωριστικές πιέσεις, η νέα πραγματικότητα δασμών και προστατευτισμού, αλλά και οι αυξανόμενοι έλεγχοι σε διεθνείς μετακινήσεις δεν είναι αφηρημένες έννοιες.

Μεταφράζονται σε αυξομειώσεις κρατήσεων, σε ρίσκο, σε ανάγκη για ανθεκτικότητα. Ο τουρισμός είναι άμεσα εξαρτώμενος από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Είναι καθρέφτης τους, δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο αυτή βρίσκεται υπό διαμόρφωση για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τουρισμό.

Το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού έχει ανατεθεί σε έναν Έλληνα, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, είναι μια ευτυχής συγκυρία. Μας δίνει τη δυνατότητα η εμπειρία, τα δεδομένα και οι προτεραιότητες του ελληνικού τουρισμού να τροφοδοτούν άμεσα τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων. Ως ΣΕΤΕ, θα αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή τη δυνατότητα, με τεκμηριωμένες προτάσεις και σταθερή παρουσία στον ευρωπαϊκό διάλογο για τον τουρισμό του αύριο

Στη συνέχεια στρεφόμαστε στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, τα έξυπνα εργαλεία διαχείρισης τιμών, πληρότητας και εμπειρίας πελάτη, δεν είναι πλέον υπόσχεση για το μέλλον. Είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων που θέλουν και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουμε να καθοδηγήσουμε αυτή την αλλαγή ή θα την ακολουθήσουμε εκ των υστέρων.

Κεντρικός άξονας όμως της σημερινής μας συζήτησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι υποδομές. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό υπήρξαν σημαντικές αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το ενδιαφέρον για μελλοντικές επενδύσεις παραμένει υψηλό.

Χωρίς όμως σύγχρονες μεταφορές, δίκτυα, ψηφιακές και περιβαλλοντικές υποδομές, κανένα τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να διατηρήσει για πολύ την αξία του. Η κοινωνική αποδοχή της τουριστικής δραστηριότητας εξαρτάται από το πώς διαχειριζόμαστε την πίεση στους προορισμούς, το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον, την καθημερινότητα των κατοίκων. Η μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο απαιτεί ξεκάθαρους κανόνες, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εξίσου κρίσιμος άξονας είναι οι άνθρωποι του τουρισμού. Η έλλειψη προσωπικού, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, η εκπαίδευση και η διαρκής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι στρατηγικό διακύβευμα για το αν ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ευκαιρίες απασχόλησης για τη νέα γενιά.

Αν θέλουμε να προσελκύσουμε και να κρατήσουμε ικανά στελέχη, πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε σύγχρονα εργαλεία, σε μια νέα κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση και Πολιτεία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΤΕ συνεχίζει να λειτουργεί με προσήλωση και ιδιαίτερη σοβαρότητα, ως θεσμικός συνομιλητής, ως κόμβος σύνθεσης ως φορέας τεκμηριωμένης και εξειδικευμένης γνώσης. Με τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας για τη φορολογία, το τέλος ανθεκτικότητας, τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το χωροταξικό πλαίσιο, την αγορά εργασίας, επιδιώκουμε ένα περιβάλλον προβλέψιμο, με ασφάλεια δικαίου και λειτουργικό για όλες τις επιχειρήσεις.

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος συμμετέχουμε τη περίοδο αυτή στην διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για την υγιή ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μέσα από κοινωνικό διάλογο με στόχο την σημαντική αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων οι οποίοι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία. Ένα πλαίσιο που θα διευρύνει και θα εμβαθύνει τις καλές πρακτικές που παραδοσιακά εφαρμόζονται με εξαιρετική ωριμότητα από τις κλαδικές ενώσεις του τουρισμού.

Παράλληλα, με την πρωτοβουλία METRON Sustainable Tourism, περνάμε από τις γενικές αρχές στη μετρήσιμη εφαρμογή της βιωσιμότητας, με εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την πρόοδό τους και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.

Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: ένας τουρισμός ανθεκτικός στις κρίσεις, ανταγωνιστικός διεθνώς και κοινωνικά ανταποδοτικός. Ένας τουρισμός που δημιουργεί αξία για τη χώρα, για τις τοπικές κοινωνίες, για τους εργαζόμενους και τους επενδυτές. Ένας τουρισμός που σέβεται τα όρια των προορισμών και ταυτόχρονα ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης.

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητά Μέλη του ΣΕΤΕ,

Σήμερα, με την πυξίδα στραμμένη στο αύριο, σας καλώ να αξιοποιήσουμε αυτό το Συνέδριο ως ένα πραγματικό εργαστήριο ιδεών και λύσεων. Να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις, να δούμε τι χρειάζεται να αλλάξει, πού πρέπει να πάμε πιο γρήγορα και πού πιο προσεκτικά. Να φύγουμε με πιο καθαρή εικόνα, αλλά και με μεγαλύτερη δέσμευση ότι η συνεργασία, η συναντίληψη, η συνεννόηση στα βασικά ζητήματα του ελληνικού τουρισμού, αποτελεί το μεγάλο μας πλεονέκτημα.

Συναντίληψη που με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε να οδηγεί σε μία σύγκλιση του αφηγήματος για τον Ελληνικό Τουρισμό, στις πολλές ενδιαφέρουσες δημόσιες συζητήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα όπως στο Συνέδριο της Καθημερινής, αλλά και ειδικά στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με την παρουσία του Πρωθυπουργού.

Αυτή η σύγκλιση που υπάρχει για τα μεγάλα ζητήματα του τουρισμού, είναι μια καλή ευκαιρία για να σχεδιάσουμε μαζί, σε συνεργασία η πολιτεία με τον ιδιωτικό τομέα, το Master Plan για την περίοδο 2026 – 2035.

Γιατί όπως έχετε πει και εσείς κυρία Υπουργέ, «το μέλλον δεν θα έρθει μόνο του. Θα το χτίσουμε μαζί, με σεβασμό, ισορροπία και όραμα».

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας και να δώσω τον λόγο στην Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θα αναπτύξει το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό των επόμενων ετών.