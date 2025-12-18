#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα έκκληση παραγωγικών φορέων στους αγρότες για την παρακώλυση των μεταφορών

«Οι τεχνητές καθυστερήσεις και αυξήσεις του κόστους μεταφοράς, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων μας, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά και την διεθνή εικόνα μας», προειδοποιούν τα μέλη του ΣΜΕ.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 09:06

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων εκφράζουν τη βαθύτατη ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη παρακώλυση των μεταφορών από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «ανήκουμε και εμείς στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, είμαστε επιχειρήσεις με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και η διατήρηση των πελατών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη και σωστή εξυπηρέτηση τους. Οι τεχνητές καθυστερήσεις και αυξήσεις του κόστους μεταφοράς, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων μας, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά και την διεθνή εικόνα μας.

Πιστεύουμε ότι η επιδίωξη οποιωνδήποτε αιτημάτων - ανεξάρτητα από το αν είναι δίκαια ή όχι - με την πρόκληση ζημίας σε τρίτους, δεν χωράει σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Απευθύνουμε έκκληση να μην παρεμποδίζονται σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο της χρονιάς οι εμπορευματικές μεταφορές και η ομαλή κίνηση αγαθών είτε προς την αγορά είτε προς το εξωτερικό».

 

