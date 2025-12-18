#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας–Αλβανίας για τους «Πράσινους Διαδρόμους»

Η συμφωνία εστιάζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 19:59

Την Ελλάδα στην τελετή υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους «Πράσινους Διαδρόμους», παρουσία της Επιτρόπου Διεύρυνσης, Marta Kos, εκπροσώπησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (CEFTA), της Κοινότητας Μεταφορών και των Τελωνειακών Διοικήσεων της Αλβανίας, της Μολδαβίας, της Β. Μακεδονίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αλβανία για την επέκταση της πρωτοβουλίας των «Πράσινων Διαδρόμων», σε ευθυγράμμιση με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου. Η συμφωνία εστιάζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, επεσήμανε ότι: «η παρουσία της ΑΑΔΕ αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας και τη συμβολή της στη διευκόλυνση του εμπορίου, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα χερσαία σύνορα της χώρας».

 

