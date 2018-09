Στις εγκαταστάσεις της Energean στον Πρίνο ο υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

Η Energean (LSE: ENOG) είχε την χαρά να υποδεχθεί στον Πρίνο της Καβάλας τον κ. Mark Menezes, Υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (U.S. Department of Energy Under Secretary of Energy), ο οποίος επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας επισκέφθηκε τις μοναδικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η αμερικανική αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στις εξέδρες του Πρίνου, το ιδιόκτητο γεωτρύπανο “Energean Force”, το οποίο εκτελεί αυτήν την περίοδο οριζόντια γεώτρηση στο κοίτασμα Έψιλον, καθώς και το γεωτρύπανο GSP Jupiter, το οποίο αυτήν την περίοδο εκτελεί την πρώτη από τις συνολικά προγραμματισμένες τρεις κάθετες γεωτρήσεις στο ίδιο κοίτασμα.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στον Πρίνο, ο Υφυπουργός Menezes δήλωσε τα εξής:

«Η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας για κάθε χώρα είναι εφικτή εάν κάνουμε ότι είναι δυνατό για να εξασφαλίσουμε την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Η κυβέρνηση Trump, ο υπουργός Perry και το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας υποστηρίζουν ακόμη πιο ισχυρούς δεσμούς στην ενέργεια, την οικονομία και την ασφάλεια με την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ήπειρο συνολικά, καθώς μία ισχυρή και ενεργός δι-Ατλαντική σχέση είναι ζωτικής σημασίας για τα έθνη μας».

Ο κ. Δημήτρης Γόντικας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Energean στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής:

«Ήταν μεγάλη τιμή για την Energean να φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Menezes και την εκλεκτή συνοδεία του στις μοναδικές εγκαταστάσεις που παράγουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, οι οποίες ανήκουν και λειτουργούνται από την Energean και στις οποίες διατηρούμε ένα άψογο ιστορικό ασφάλειας για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Είμαστε υπερήφανοι για το ότι, μέσω των επενδύσεών της στην αναβίωση του Πρίνου, η Energean άνοιξε τον δρόμο για μία νέα εποχή στην ιστορία του τομέα υδρογονανθράκων της χώρας μας και υποστήριξε την ελληνική Πολιτεία στην απόφασή της να επεκτείνει την συγκεκριμένη δραστηριότητα σε νέες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο Πέλαγος και τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης».