Tsakos: Πως έγινε η σύγκρουση με το νορβηγικό πολεμικό

H εταιρεία Tsakos Columbia Management (“TCM”) S.A., διαχειρίστρια του δεξαμενοπλοίου M/T SOLA TS (IMO No 9724350, σημαία Μάλτας, κλάση DNV-GL), γνωστοποιεί ότι την 8η Νοέμβριου 2018, στις 03.02 ώρα Γκρίνουϊτς περίπου, το δεξαμενόπλοιο M/T SOLA TS, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία φόρτωσης στο λιμάνι Sture της Νορβηγίας κι ενώ βρισκόταν εν πλω, ενεπλάκη σε σύγκρουση με το σκάφος KNM HELGE INGSTAD του Νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, το M/T SOLA TS ήταν προσδεμένο με ρυμουλκό και βρισκόταν υπό την καθοδήγηση / έλεγχο τοπικού πιλότου-πλοηγού.

Το M/T SOLA TS ανέφερε περιορισμένες, ελάσσονος έκτασης υλικές ζημιές. Ουδείς τραυματισμός μελών του πληρώματος και ουδεμία ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος αναφέρθηκαν.

Αναφέρθηκαν ζημίες στο σκάφος του Νορβηγικού Ναυτικού. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν η διαχειρίστρια εταιρεία εστίασε τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων στο περιστατικό κι εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς όλα τα μέλη του πληρώματος του Νορβηγικού πολεμικού πλοίου.

Προς το παρόν το M/T SOLA TS βρίσκεται πλησίον του σημείου του ατυχήματος και είναι προγραμματισμένο να κατευθυνθεί για ελλιμενισμό σε γειτονικό λιμένα, με χρήση δικής του ισχύος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές επιθεωρήσεις και να συνεχίσει το ταξίδι του.

Η TCM ενεργοποίησε αμέσως τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και βρίσκεται σε διαρκή επαφή τόσο με τον Καπετάνιο του M/T SOLA TS όσο και με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Η διαχειρίστρια εταιρεία θα συνδράμει με όλα τα πρόσφορα μέσα τις αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων του συγκεκριμένου περιστατικού.

Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω πληροφορίες, η TCM θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε την νορβηγική φρεγάτα μετά τη σύγκρουση

KNM Helge Ingstad, a Norwegian Frigate was involved in an incident with an Oil Tanker this afternoon. Reports indicate they collided and the frigate intentionally beached. pic.twitter.com/Etin4e2TMc