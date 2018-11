Οκτώ ελληνικές εταιρίες σε έκθεση καλλυντικών στο Χονγκ Κονγκ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή 8 ελληνικών επιχειρήσεων στην έκθεση αρωμάτων και καλλυντικών - Cosmoprof Asia, η οποία πραγματοποιήθηκε για 23η φορά στο Χονγκ Κονγκ από τις 14 έως 16 Νοεμβρίου 2018.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε δύο εκθεσιακές εγκαταστάσεις, διαχωρίζοντας τα καλλυντικά από τις πρώτες ύλες και συναφείς κλάδους στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο του Χόνγκ Κόνγκ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στον χώρο των προϊόντων, ο οποίος ήταν διαρρυθμισμένος σε Τμήματα (Καλλυντικών-Αρωμάτων, Beauty & Spa, Περιποίησης Μαλλιών, Περιποίησης Νυχιών και φυσικών / φυτικών καλλυντικών).

Η Cosmoprof Asia αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός του κλάδου για την Ασιατική Ήπειρο προσελκύοντας πάνω από 83.700 επισκέπτες από όλο τον κόσμο και με συμμετοχή 3.000 εκθετών και 22 εθνικών και ομαδικών περιπτέρων.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece στήριξε και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τη συμμετοχή των παρακάτω ελληνικών εταιρειών:

-Abacosm Ltd (καλλυντικά και εξοπλισμός)

-Arriani Pharmaceuticals S.A. (προϊόντα για την φροντίδα του δέρματος)

-D.Papamichail And Co L.P. "Nilo" (καλλυντικά και απορρυπαντικά)

-Farcom A.E. (προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης)

-Froimed Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (φαρμακευτικά καλλυντικά, δερματολογικά και στοματική φροντίδα)

-KYANA Hellas S.A. (προϊόντα κομμωτηρίου)

-Mediterranean Cosmetics S.A. (καλλυντικά)

-Yellow Rose Professional Cosmetics (προϊόντα περιποίησης)

Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους, καθώς οι επαφές που απέκτησαν, αναμένεται να τους οδηγήσουν στο κλείσιμο συμφωνιών, στην σύναψη νέων επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεργασιών και στην επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.